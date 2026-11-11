"Deutlich jünger als ich": Anne Wünsche datet neuen Mann

Bei Anne Wünsche (35) tut sich etwas in Sachen Liebe: Die Influencerin lernt derzeit einen neuen Mann kennen. Im Interview mit Promiflash verriet sie jetzt erstmals Details über ihren Datingpartner. "Er ist bei Weitem größer als ich, ist blond, hat blaue Augen und ist deutlich jünger als ich", beschrieb der Social-Media-Star den Mann. Wie groß der Altersunterschied zwischen beiden ist, behält die Content Creatorin für sich. Dafür schwärmt die Familienmutter aber im Interview: "Er wirkt sehr reif für sein Alter und sogar reifer als meine letzte Kennlernphase." Anne genießt die aktuelle Zeit mit ihrem neuen Schwarm, dessen Namen sie ebenfalls geheim halten möchte.

Denn diesmal geht Anne die neue Situation bewusst etwas gelassener an. Sie erklärt das gegenüber Promiflash folgendermaßen: "Die letzte Kennlernphase ist ja leider gescheitert, kurz nachdem ich es öffentlich gemacht habe. Deshalb bin ich diesmal auch etwas zurückhaltender und nicht mehr so on fire, weil ich natürlich noch warten will, wie sich das weiterentwickelt." Auch ein weiteres Thema lässt die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit noch nicht los: "Natürlich habe ich wieder Angst vor dem typischen Lovebombing, denn seien wir mal ganz ehrlich: Sobald ein Mann nett zu mir ist, glaube ich ihm jedes Wort."

Anne ist sich bewusst, dass sie sich von großen Worten schnell mitreißen lässt. "Man könnte mir die Sterne vom Himmel erzählen und ich würde es glauben. Ich bin wirklich jemand, der auf sowas immer wieder leicht reinfallen würde… Also abwarten und so lange genießen", gab sie offen im Promiflash-Interview zu. Nach ihrer jüngsten Enttäuschung möchte sie aber zunächst abwarten, in welche Richtung sich die Sache entwickelt. Ihren vorherigen Datingpartner hatte Anne Ende August über die Datingapp Hinge kennengelernt. Doch die frische Romanze hielt nicht lange. Nach knapp zwei Wochen war das Kennenlernen bereits wieder beendet.

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Imago Anne Wünsche bei einer Geburtstagsfeier im Ballhaus Berlin am 10.08.2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

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