Insider verrät: Josh O'Connor lehnt James-Bond-Rolle ab

Josh O'Connor (36) wird nach monatelangen Spekulationen offenbar doch nicht in die Fußstapfen von 007 treten. Wie ein Insider jetzt gegenüber DailyMail behauptet, soll der Schauspieler die begehrte Rolle des britischen Geheimagenten ausgeschlagen haben. "Josh hat die Bond-Rolle abgelehnt", lautet die knappe Aussage der Quelle. Dabei schien der Brite zuletzt noch gute Karten zu haben: Laut dem Bericht hatte er im Oktober vorgesprochen. Zusammen mit Callum Turner (36) und Jack Lowden (36) zählte er zu den möglichen Kandidaten für die Nachfolge des legendären Geheimagenten. Eine offizielle Bestätigung für die angebliche Absage steht jedoch noch aus. Bislang haben sich weder Josh selbst noch Amazon MGM Studios zu den Berichten geäußert. Die britische Tageszeitung Daily Mail hat nach eigenen Angaben eine Anfrage an das Studio gerichtet. Ob O’Connor tatsächlich nicht mehr für die Rolle infrage kommt, ist daher weiterhin unklar.

Ganz unerwartet kommt diese Entwicklung allerdings nicht. Schon in der vergangenen Woche hatte Josh die Spekulationen um seine mögliche Besetzung relativiert. Bei einer Vorführung der National-Theatre-Produktion "Golden Boy" wurde der Schauspieler darauf angesprochen, ob er sich vorstellen könne, künftig den berühmten britischen Geheimagenten zu spielen. Seine Antwort fiel eindeutig aus: "Nein, nein, nein. Wir werden sehen, aber ich bezweifle es", sagte er laut DailyMail. Auch über seine beruflichen Pläne sprach der Schauspieler offen: "Ich mache im Januar etwas, aber dann, ja, nehme ich mir eine Auszeit." Dass er überhaupt zum Kreis der möglichen Bond-Darsteller gezählt werde, bezeichnete er dennoch als "außergewöhnlich". Neben Callum und Jack sind inzwischen auch Robert Pattinson (40) und Nicholas Hoult (36) als Kandidaten im Gespräch. Dem Bericht zufolge könnte Amazon MGM Studios die Rolle bereits bis Dezember vergeben, damit die Dreharbeiten im kommenden Jahr starten können.

Noch Anfang November kursierte allerdings eine ganz andere Version der Geschichte. Damals soll ein Schauspielkollege in einem Londoner Pub ausgeplaudert haben, dass Josh die begehrte 007-Rolle bereits sicher habe. Nach einigen Drinks im The French House im Londoner Stadtteil Soho habe er die vermeintliche Neuigkeit einem zufällig anwesenden Insider verraten. Obwohl dieser an der Darstellung zweifelte, blieb der Kollege bei seiner Behauptung. Eine offizielle Bestätigung für eine Besetzung gab es allerdings auch zu diesem Zeitpunkt nicht. Die neue Aussage über Joshs angebliche Absage steht nun in deutlichem Widerspruch zu dem Gerücht aus dem Pub. Wer am Ende tatsächlich die Lizenz zum Töten erhält, ist damit weiterhin unklar. Eine offizielle Verkündung des neuen Bond-Darstellers durch das Studio steht nach wie vor aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh O'Connor auf der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh O'Connor bei einer Fragerunde zu "Disclosure Day" am 5. Juni 2026 in London

Anzeige Anzeige