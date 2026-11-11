Sie wollte nicht: Russell Brand leckte Schauspielerin ab

Nach Russell Brands (51) Verurteilung hat die Daily Mail einen Ausschnitt aus der australischen Talkshow "Rove LA" erneut veröffentlicht. In der Folge vom Oktober 2012 saß der Comedian zwischen Schauspielerin Kristen Schaal und Sänger Adam Lambert (44) auf dem Gästesofa. Als Moderator Rove McManus erklärte, dass die Vorgaben des US-Fernsehens keine "grafischen oder sexuellen Handlungen" erlaubten, fiel Russell ihm ins Wort. Er öffnete Kristens Ärmel und leckte ihr mehrmals über den Oberarm. Im Clip ist zu sehen, wie die Schauspielerin vor ihm zurückweicht und mindestens dreimal deutlich "Nein!" ruft. Anschließend versucht sie, Russell ins Bein zu beißen.

Kurz zuvor hatte Russell den Moderator gefragt: "Rove, auf die Gefahr hin, deinen Beitrag zu unterbrechen: Würde es als grafische oder sexuelle Handlung gelten, wenn ich die Innenseite von Kristens Armvorhang ablecke?" Während der Szene hielt sich Adam die Hand vor die Augen. Rove griff daraufhin nach dem Knöchel des Sängers und leckte ihn ab. Russell ließ von Kristen ab und wandte sich ebenfalls Adam zu. Das Studiopublikum lachte. Die Szene stammt aus der Auftaktfolge der zweiten und letzten Staffel, die in Burbank aufgezeichnet wurde. Die Daily Mail bat Roves Management um eine Stellungnahme zu dem Clip.

Am Montag wurde Russell wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Taten ereigneten sich laut Daily Mail zwischen 2004 und 2009 und damit vor seinem Auftritt bei "Rove LA". Seit dem Urteil werden auch frühere Begegnungen mit australischen Journalistinnen erneut aufgegriffen. 2012 küsste Russell die Journalistin Liz Hayes während eines Interviews auf den Mund und fragte sie anschließend, wie er ihren BH öffnen könne. Bei einem Interview im Jahr 2010 setzte er sich auf den Schoß der Radiomoderatorin Fifi Box und machte später wiederholt anzügliche Witze über sie. 2015 sagte Fifi in der Sendung "The Project" über ihn: "Er ist eigentlich ein wunderbarer Mensch und ein sehr lieber Freund von mir." Zu seiner Verurteilung hat sie sich bislang nicht geäußert.

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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Getty Images Kristen Schaal bei der Weltpremiere von "Toy Story 5" im Dolby Theatre in Los Angeles

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