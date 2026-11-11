Netflix holt "Twilight" mit gleich zwei Staffeln zurück

Fans der Twilight-Saga können sich freuen: Die bereits angekündigte Rückkehr der Vampirgeschichte nimmt noch konkretere Formen an. Netflix hat die animierte Adaption von Stephenie Meyers (52) Roman "Biss zur Mitternachtssonne" offenbar direkt für zwei Staffeln bestellt. Wie What's on Netflix berichtet, bestätigte Kevin Beggs, Vorsitzender der Lionsgate Television Group, die Bestellung bei einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen des Unternehmens. Die Animationsserie richtet sich an ein erwachsenes Publikum und wird von Lionsgate produziert. Inhaltlich dreht sich erneut alles um die bekannte Liebesgeschichte zwischen Edward Cullen und Bella Swan. Anders als in der ursprünglichen "Twilight"-Geschichte wird die Handlung diesmal jedoch aus Edwards Sicht erzählt. Außerdem soll die Familie Cullen deutlich mehr Raum bekommen als bisher.

Laut dem Lionsgate-Chef war vor allem die Begeisterung der Schriftstellerin für Fernsehen und Animation ausschlaggebend dafür, dass ihr jüngster Roman der "Twilight"-Reihe als Serie umgesetzt wird. Stephenie ist eng in das Projekt eingebunden. Gemeinsam mit ihrem Team begleitet die Autorin die Umsetzung aktiv. Lionsgate sieht in der Netflix-Produktion eine Möglichkeit, das bekannte "Twilight"-Universum fortzusetzen und zu erweitern. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen des Studios an die Serie. Einige Fragen sind trotz der Bestätigung aber noch offen. Wann die erste Staffel bei Netflix starten soll, wurde bislang noch nicht verraten. Auch dazu, wer den Figuren die Stimmen leiht, machte Kevin keine Angaben.

In "Biss zur Mitternachtssonne" werden die Ereignisse des ersten "Twilight"-Romans noch einmal erzählt. Diesmal erleben die Leser sie allerdings nicht aus Bellas Sicht, sondern vollständig aus Edwards Perspektive. Im Mittelpunkt stehen daher die Gedanken des Vampirs bei seiner ersten Begegnung mit Bella sowie sein Kampf gegen das Verlangen nach ihrem Blut. Darüber hinaus bekommen die Leser Einblicke in das Leben der Familie Cullen, die bisher verborgen geblieben waren. In den Kinofilmen verkörperte Robert Pattinson (40) den Vampir Edward, Kristen Stewart (36) war als Bella zu sehen. Für die Animationsserie braucht es nun neue Stimmen. Auch für die Sprechrollen von Jacob Black und seinem Vater Billy Black wurde zuletzt nach einer neuen Besetzung gesucht. In der Filmreihe hatten Taylor Lautner (34) und Gil Birmingham die beiden Figuren gespielt.

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United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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Getty Images Der "Twilight"-Cast im Jahr 2012

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