Neue Spur bei Christina Applegates rätselhaften Beschwerden

Christina Applegate (54) hat einen neuen Hinweis auf die Ursache ihrer anhaltenden gesundheitlichen Probleme. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "MeSsy" schilderte die Schauspielerin ihrer Co-Moderatorin Jamie-Lynn Sigler (45), dass sie ihre Brustimplantate im Verdacht hat. Diese könnten undicht sein und so die Beschwerden auslösen, die lange fälschlicherweise auf Multiple Sklerose zurückgeführt worden waren. Nach ihrer beidseitigen Mastektomie im Jahr 2008 aufgrund einer Brustkrebsdiagnose hatte Christina bei der Brustrekonstruktion Kochsalzimplantate erhalten. Diese hätten laut ihren Schilderungen schon längst ausgetauscht werden müssen. "Und ich schwöre, in den vergangenen fünf Jahren oder so habe ich gedacht: 'Was, wenn sie undicht sind und mich vergiften?'", verriet sie.

Die Darstellerin will der Sache nun medizinisch auf den Grund gehen. Dabei verweist sie auf Untersuchungen, laut denen Beschwerden durch undichte Implantate denen einer MS ähneln können. Einfach ist die Suche nach der eigentlichen Ursache für Christina allerdings nicht. "Meine Ärzte dazu zu bringen, all diese Tests durchzuführen, ist eine Menge. Es ist überwältigend. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die dahinterstecken könnten", offenbarte die Schauspielerin. Besonders ihre Gelenke machen ihr derzeit zu schaffen. Ihre rechte Schulter könne sie kaum noch bewegen, den Arm nicht mehr anheben. Weil ihr ganzer Körper schmerze, brauche sie zudem mindestens zehn Minuten, um sich im Bett aufzurichten und aufzustehen. Erst kürzlich hatte die Schauspielerin in ihrem Podcast öffentlich gemacht, dass sie anscheinend doch nicht an MS erkrankt ist.

Die Fehldiagnose hatte Christinas Leben über Jahre hinweg sehr geprägt. Fast sechs Jahre lang galt MS als Erklärung für ihre Beschwerden, fünf Jahre davon sprach sie auch öffentlich über die vermeintliche Krankheit. Seitdem steht sie bei der Suche nach einer Erklärung wieder ganz am Anfang. Nach und nach lässt sie sich nun auf verschiedene Krankheiten testen, deren Symptome denen einer MS ähneln können – darunter rheumatoide Arthritis, Lupus und Lyme-Borreliose. Und auch wenn die Diagnose nun korrigiert wurde, bleiben ihre körperlichen Einschränkungen weiterhin bestehen und werden dem Anschein nach sogar schlimmer. Diese ungewisse Situation setzt der Schauspielerin vor allem psychisch zu. So berichtete Christina, dass sie in ihren Therapiesitzungen immer öfter die Fassung verliere. Die Übungen, die ihre Therapeutin ihr für ihre Psyche empfohlen habe, schaffe sie nicht mehr umzusetzen.

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Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler beim Sopranos-25-Jahre-Wiedersehen beim Tribeca Festival im Beacon Theatre in New York

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