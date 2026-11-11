Kaylee Hottles (†19) Filmfigur lebt durch Schwester weiter

Die letzte Filmfigur der verstorbenen "Godzilla vs. Kong"-Darstellerin Kaylee Hottle (†19) lebt durch ihre jüngere Schwester Jasmine weiter. Andy Mingo, Drehbuchautor und Produzent des kommenden Superheldenfilms "What Doesn't Kill Us", hat jetzt gegenüber TMZ bestätigt, dass Jasmine offiziell für den Part verpflichtet wurde. Ursprünglich war Kaylee für die Figur vorgesehen gewesen, doch nach ihrem Tod musste die Produktion eine neue Besetzung finden. Dass ausgerechnet ihre Schwester den Part weiterführt, schafft dabei eine besondere Verbindung zwischen den beiden. Genau wie Kaylee ist auch Jasmine gehörlos. Damit teilt Jasmine nicht nur diese persönliche Erfahrung mit der Schauspielerin, sondern passt auch zu der für den Film entwickelten Figur. Diese Gemeinsamkeit macht die Neubesetzung zu etwas Besonderem, denn die Rolle bleibt so in der Familie und wird von jemandem weitergetragen, der Kaylee so nahe stand wie kaum ein anderer Mensch.

Kaylee sollte in "What Doesn't Kill Us" einen gehörlosen Menschen spielen, der über eine besonders ausgeprägte Fähigkeit zur Mustererkennung verfügt. Genau diese Figur wird nun Jasmine verkörpern. Dabei steht sie nicht allein vor der Kamera: Gemeinsam mit ihr sind weitere Schauspieler mit Behinderung Teil des Projekts. Der Film rückt damit Figuren in den Mittelpunkt, deren Fähigkeiten und Lebensrealitäten ein wichtiger Teil der Geschichte sind. Durch die Entscheidung der Produktion, die Rolle mit Jasmine neu zu besetzen, bleibt Kaylees Figur für den geplanten Film erhalten. Gleichzeitig bekommt ihre eigene Schwester die Chance, den Charakter mit Leben zu füllen und ihn auf ihre Weise weiterzuführen. Zugleich bleibt die direkte Verbindung zu Kaylee bestehen, die für die Rolle ausgewählt worden war und sich schon auf die Dreharbeiten vorbereitet hatte. Wann der Superheldenfilm erscheinen soll, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Einem breiten Publikum war Kaylee vor allem durch ihre Rolle als Jia in "Godzilla vs. Kong" bekannt geworden. Kurz vor ihrem Tod hatte die Schauspielerin mit den Vorbereitungen für "What Doesn't Kill Us" begonnen, der ihr nächstes Filmprojekt werden sollte. Dazu sollte es jedoch nicht mehr kommen: Am 21. Juli 2026 verunglückte Kaylee bei einem Autounfall im US-Bundesstaat Maryland tödlich. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Kaylee wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte sie jedoch nur noch für tot erklären konnten. Nach Angaben der Gerichtsmedizin starb sie an stumpfen Verletzungen, die sie bei dem Unfall erlitten hatte. Zwei weitere Personen, die sich ebenfalls im Wagen befanden, überlebten den Crash. Mit Jasmines Besetzung bleibt nun zumindest Kaylees letzte geplante Filmfigur Teil des Projekts. Ihre Schwester führt damit genau jene Rolle weiter, auf die sich Kaylee zuletzt vorbereitet hatte.

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Getty Images Kaylee Hottle bei der Weltpremiere von "Godzilla X Kong: The New Empire" am 25. März 2024 in Hollywood

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Imago Kaylee Hottle bei der Weltpremiere von "Godzilla x Kong: The New Empire" im TCL Chinese Theater IMAX in Los Angeles

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