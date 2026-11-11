"True Detective" holt Nicolas Cage und Antonio Banderas

Nicolas Cage (62) und Antonio Banderas (66) gehen gemeinsam auf Verbrecherjagd. Die beiden Hollywoodstars bilden das neue Ermittlerduo in der fünften Staffel der Anthologieserie "True Detective". Wie HBO jetzt bekannt gab, schlüpft Nicolas in die Rolle des Ermittlers Henry Logan, während Antonio den Part von Rai Garcia übernimmt. Ganz überraschend kommt die Nachricht allerdings nicht. Nicolas hatte seine Beteiligung schon vor der offiziellen Ankündigung ausgeplaudert. Bei der New York Comic Con sprach der Schauspieler über seine anstehenden Dreharbeiten und seinen Terminkalender – und ließ dabei eine kleine Andeutung fallen. "Wahrscheinlich werde ich eine 'True Detective'-Staffel drehen. Es ist doch in Ordnung, dass ich das als Erster ankündige, oder?", erklärte er dort. Schauplatz der neuen Kriminalgeschichte ist Jamaica Bay in New York City. Viel mehr verrät der Sender bislang allerdings nicht: Sowohl zu den Figuren als auch zum Fall selbst werden Details noch unter Verschluss gehalten.

Bis zum Start dauert es laut Kino.de außerdem noch eine Weile. Die Dreharbeiten sollen erst Anfang 2027 beginnen, mit einer Veröffentlichung wird daher nicht vor 2028 gerechnet. Hinter der Kamera gibt es dagegen ein bekanntes Gesicht: Issa López, die bereits die vierte Staffel verantwortete, kehrt als Showrunnerin zurück. Nach Jodie Foster (63) und Kali Reis hat sie damit erneut zwei bekannte Hollywoodstars für die Hauptrollen an Bord. Mit der Bestätigung durch HBO steht nun fest, dass die Serie auch in ihrer fünften Runde auf ein prominent besetztes Hauptduo setzt. "True Detective" ist als Anthologieserie angelegt. Das bedeutet: Jede Staffel erzählt eine neue, in sich abgeschlossene Kriminalgeschichte – mit anderen Hauptfiguren, anderen Beziehungen und an anderen Schauplätzen. Den Auftakt machten Matthew McConaughey (57) und Woody Harrelson (65), die als Rust Cohle und Marty Hart ermittelten.

In den folgenden Staffeln übernahmen ebenso prominente Schauspieler die Hauptrollen. Mit dabei waren unter anderem Colin Farrell (50), Vince Vaughn (56), Carmen Ejogo (53), Fiona Shaw, Rachel McAdams (47) und Mahershala Ali (52). Zu den Markenzeichen der Serie gehört eine realitätsnahe Darstellung der Ermittlungsarbeit samt Tatortprotokollen. Diese wird immer wieder mit mystischen und teils horrorähnlichen Elementen verknüpft. Die erste Staffel erreichte auf der Plattform Rotten Tomatoes eine Zustimmung von 91 Prozent bei den Kritikern und 93 Prozent beim Publikum. Auch in der fünften Staffel soll wieder die persönliche Dynamik eines neu zusammengestellten Ermittler-Duos im Fokus stehen. Wie sich Nicolas und Antonio in dieser Konstellation schlagen, wird sich allerdings erst nach Abschluss der Dreharbeiten zeigen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Antonio Banderas und Nicolas Cage

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Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von Neons "Longlegs" im Egyptian Theatre Hollywood, Los Angeles, 8. Juli 2024

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