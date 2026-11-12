Rob Kardashian feiert seine Tochter Dream zum 10. Geburtstag

Rob Kardashian (39) hat seiner Tochter Dream Kardashian (10) einen ganz besonderen Start in ihren zehnten Geburtstag beschert. Am 10. November überraschte der Realitystar die Kleine mit einer gemütlichen Pyjamaparty, wie er auf Instagram zeigte. Statt eines klassischen Geburtstagskuchens gab es eine Torte aus Donuts, deren bunte Gestaltung perfekt zu Dreams farbenfrohem Schlafanzug passte. Zahlreiche bunte Kerzen machten das süße Arrangement komplett. Blumen und riesige goldene Ballons sorgten zusätzlich für festliche Stimmung an diesem besonderen Morgen, den Rob kurzerhand zum "Dream Day" erklärte. Zu den Schnappschüssen richtete der stolze Papa liebevolle Worte an seine Tochter: "Alles Gute zu deinem goldenen Geburtstag, mein Dream-Mädchen. Ich kann nicht glauben, dass schon zehn Jahre vergangen sind. Meine Güte, lieber Gott, bitte lass die Zeit langsamer vergehen." Mit dem "goldenen Geburtstag" spielte Rob darauf an, dass Dream zehn Jahre alt wird und zudem am zehnten Tag des Monats Geburtstag hat.

In seinem Beitrag macht Rob außerdem deutlich, wie viel ihm seine einzige Tochter bedeutet. "Dein Vater zu sein, ist das größte Geschenk meines Lebens! Du machst mich jeden einzelnen Tag stolz! Ich liebe dich mehr, als du jemals wissen wirst!", schwärmte er. Seine rührenden Worte ließen auch die übrigen Familienmitglieder nicht lange unkommentiert. Dreams Mutter Blac Chyna (38) gratulierte ihrer Tochter ebenfalls unter dem Beitrag ihres Ex-Partners: "Alles Gute zum Geburtstag für unser wunderschönes Mädchen. Danke, Robert." Auch Tante Khloé Kardashian (42) ließ es sich nicht nehmen, ihrer Nichte öffentlich liebevolle Worte zu widmen. "Sie ist das beste Mädchen überhaupt", kommentierte die Unternehmerin. Großmutter Kris Jenner (71) hielt sich hingegen kurz und hinterließ lediglich drei blaue Herz-Emojis. Die Kommentare zeigen, wie sehr sich die Familie mit Dream über ihren besonderen Ehrentag freut.

Rob und Blac Chyna trennten sich vor fast zehn Jahren – damals alles andere als friedlich. Inzwischen scheint sich das Verhältnis der beiden jedoch deutlich entspannt zu haben. Beide legen großen Wert darauf, sich gemeinsam und freundschaftlich um ihre Tochter Dream zu kümmern. Wie locker ihr Umgang mittlerweile ist, zeigten sie Ende Oktober bei einem gemeinsamen Livestream. Darin verriet Rob, dass er Dream an seinem Wochenende mit zu Khloés Halloweenparty nehmen wolle, bei der Kürbisse bemalt werden sollten. Chyna reagierte prompt mit einem Scherz darüber, wie das Kunstwerk ihrer Tochter aussehen könnte: "Mal mir einen. Mach für mich ein paar Piercings ins Gesicht, einen Pony und lange Nägel." Neben Dream hat Chyna noch ein weiteres Kind. Aus ihrer früheren Beziehung mit Rapper Tyga (36) stammt ihr Sohn King Cairo Stevenson (14), der mittlerweile 14 Jahre alt ist.

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Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

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Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian, November 2026

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Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian, November 2026