Monica Lewinsky plant Autobiografie über ihre Clinton-Affäre

Monica Lewinsky (53) macht nun Ernst mit ihren Memoiren: Sie soll einen Vertrag für ihre erste selbst geschriebene Autobiografie unterschrieben haben. Wie Page Six berichtet, hat sich Reagan Arthur die Rechte an dem Werk gesichert. Sie ist Senior Vice President und Verlegerin bei Cardinal, einem Imprint des Verlagshauses Hachette. Eingefädelt haben sollen den Deal die WME-Agentinnen Suzanne Gluck und Alyssa Reuben. Erst vor wenigen Wochen hieß es, das Projekt werde verschiedenen Verlagen angeboten. Jetzt ist die finale Entscheidung offenbar gefallen. In dem Buch könnte Monica ihre eigene Sicht auf die Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton (80) schildern. Auch die persönlichen Folgen des damaligen Skandals und der Machtmissbrauch, den sie selbst später öffentlich beschrieb, könnten darin zur Sprache kommen. Welche Inhalte tatsächlich in ihrem Buch landen und wann es erscheint, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Monica war damals Anfang 20 und arbeitete als Praktikantin im Weißen Haus, als im Jahr 1995 ihre Beziehung zu Bill begann. Das skandalöse Verhältnis dauerte bis 1997, im Januar 1998 wurde es schließlich öffentlich. Der Politiker stritt eine sexuelle Beziehung allerdings zunächst ab. Später gab er aber zu, dass sein Verhältnis zu der Praktikantin unangemessen gewesen sei. Noch 1998 leitete das Repräsentantenhaus wegen Meineids und Behinderung der Justiz ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn ein. Im Februar 1999 sprach ihn der Senat in beiden Punkten frei. Monica hat stets betont, dass die Beziehung einvernehmlich war. Gegenüber The Times fand sie Anfang des Jahres sehr deutliche Worte zum damaligen Machtgefälle: "Das bedeutet nicht, dass ich keine Fehler gemacht, keine falschen Entscheidungen getroffen und mit meinem Verhalten keine anderen Menschen verletzt habe. Aber im Kern war es ein massiver Machtmissbrauch." Schon 2014 hatte sie in Vanity Fair geschrieben: "Ich selbst bedauere zutiefst, was zwischen mir und Präsident Clinton passiert ist." Und weiter meinte sie: "Mit Anfang 20 war ich zu jung, um die realen Konsequenzen zu verstehen."

In der Autobiografie soll es aber voraussichtlich nicht nur um die berühmte Clinton-Affäre gehen. Im Raum stehen auch Kapitel über Monicas Leben nach dem Skandal sowie über ihre heutige Arbeit als Aktivistin gegen Mobbing und als Podcasterin. Zwar entstand bereits im Jahr 1999 zusammen mit Andrew Morton das Buch "Monica's Story". Eine eigene Autobiografie hat sie bis dato allerdings nie veröffentlicht. Seit Februar 2025 moderiert sie den Interview-Podcast "Reclaiming With Monica Lewinsky". Darin dreht sich alles darum, verlorene Erfahrungen, Identitäten und Teile des eigenen Lebens wieder zurückzugewinnen. Das Format soll zugleich zeigen, dass ihre Lebensgeschichte weit mehr umfasst als die Ereignisse der späten 1990er-Jahre. Auch in anderen Projekten hat sich Monica schon mit ihrer Vergangenheit befasst: Sie wirkte an der Dokumentation "The Clinton Affair" mit und produzierte zudem die Serie "Impeachment: American Crime Story", die das Geschehene aufarbeitet.

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Getty Images US-Präsident Bill Clinton mit Monica Lewinsky 1998 im Weißen Haus

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Getty Images Monica Lewinsky, 2025

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