Was Lara Stone in der Ehe mit David Walliams Angst machte

Lara Stone (42) hat einen seltenen Einblick in die Schattenseiten ihrer früheren Ehe mit David Walliams (55) gegeben. Im Gespräch mit der niederländischen Vogue erzählte das Model jetzt, dass ihr die öffentliche Aufmerksamkeit rund um die Beziehung damals sehr zugesetzt habe. Die permanente Präsenz von Fotografen habe ihr damals große Angst gemacht. Ein Erlebnis hat sich bei Lara besonders tief eingeprägt: Als sie nach einem Besuch bei dem Comedian zu Fuß zur U-Bahn ging, fuhr plötzlich ein Auto im Schritttempo neben ihr her. Aus dem Fahrzeug heraus wurde sie daraufhin ununterbrochen fotografiert. "Ich war bei ihm zu Hause gewesen und lief zurück zur U-Bahn, als dieses Auto neben mir herfuhr und sie die ganze Zeit Fotos machten. Es war einfach so verwirrend und beängstigend", erinnerte sie sich. Lara und der britische Autor waren von 2010 bis 2015 verheiratet.

Medienberichten zufolge lernten sich das Model und der 13 Jahre ältere Walliams 2009 bei einem Spiel des FC Chelsea kennen. Vor dem ersten gemeinsamen Date soll Lara ordentlich Lampenfieber gehabt haben. Etwa ein Jahr nach Beginn ihrer Beziehung verlobte sich das Paar, bevor im Mai 2010 – nur vier Monate später – die Hochzeit im noblen Londoner Hotel Claridge's folgte. Die Braut trug dabei ein Kleid, das ihr Freund Riccardo Tisci (52) für sie entworfen hatte. Unter den Gästen waren zahlreiche Promis wie Tom Ford (65), James Corden (48) und Matt Lucas (52). Gefeiert wurde am Abend im Shoreditch House. Im Mai 2013 kam der gemeinsame Sohn Alfred zur Welt, den die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Zwei Jahre nach seiner Geburt folgte jedoch die Trennung. Eine Quelle behauptete damals gegenüber The Sun, der Comedian habe die Scheidung eigentlich nicht gewollt und auf eine Versöhnung gehofft. Lara sei aber bei ihrer Entscheidung geblieben.

Über seinen Sohn spricht Walliams sehr liebevoll. In der Radiosendung von Chris Evans bei Virgin Radio wurde er ganz persönlich und bezeichnete den Tag von Alfreds Geburt als den glücklichsten Tag seines Lebens. "Ich denke an den Tag zurück, an dem er geboren wurde. Und ich sage ihm immer: 'Der Tag, an dem du geboren wurdest, war der glücklichste Tag meines Lebens, und jeder Tag danach wurde immer glücklicher.' Man hat ab und zu einen schlechten Tag, aber im Grunde ist es so, weil man sich immer näherkommt", erklärte der Schauspieler. Auch für Lara gab es nach der Scheidung ein neues Liebesglück: Über die Dating-App Tinder lernte sie den Immobilienentwickler David Grievson kennen. Im Juli 2021 feierte das Paar im privaten Kreis seine Hochzeit. Auf Instagram teilte die Niederländerin die Neuigkeit damals mit ihren Followern: "Ich durfte dieses Wochenende meine große Liebe heiraten!"

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Imago Lara Stone bei den Fashion Awards, Dezember 2024

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Getty Images David Walliams, Schauspieler

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