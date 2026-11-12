Teenager tot: "Below Deck"-Kapitän João Franco verhaftet

Reality-TV-Star João Franco (36) sitzt nach einer tödlichen Auseinandersetzung in der Türkei in Haft. Der aus der Yachtshow "Below Deck" bekannte Kapitän und sein Bruder Karlos wurden am Samstagabend im Bezirk Bodrum in der Provinz Muğla festgenommen. Zuvor war es vor einem Bekleidungsgeschäft zu einem Streit mit mehreren Mitarbeitern gekommen. Ein 17-jähriger Angestellter stürzte während der Schlägerei, wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Wie Page Six berichtet, zeigen Überwachungsvideos offenbar, dass João zunächst mehrfach versuchte, dazwischenzugehen und die Lage zu beruhigen. Später scheint er jedoch selbst zuzuschlagen. Anschließend geht ein Mann zu Boden. João und Karlos mussten bereits vor Gericht erscheinen und befinden sich laut einer Quelle weiterhin im Gefängnis, während sie auf die nächsten Verfahrensschritte warten. Die Ermittlungen dauern an. Für beide Brüder gilt die Unschuldsvermutung.

Was den Streit vor dem Laden ausgelöst hat, ist bislang unklar. Auf den von Page Six beschriebenen Aufnahmen wirkt es so, als habe Karlos den ersten Schlag ausgeführt. Danach griffen weitere Angestellte ein, mehrere Männer schlugen und traten aufeinander ein. João soll mehrfach dazwischengegangen sein. Später scheint er jedoch auszuholen, bevor der 17-Jährige stürzt und Berichten zufolge mit dem Kopf an einer Treppe aufschlägt. Der Jugendliche erlitt eine schwere Kopfverletzung und einen Herzstillstand. Rettungskräfte konnten ihn zunächst wiederbeleben und brachten ihn in kritischem Zustand ins Muğla Training and Research Hospital. Dort starb er laut Haberler.com am Montag. Joãos langjähriger Freund und ehemaliger "Below Deck"-Kollege Colin Macy-O'Toole, der nicht vor Ort war, erklärte gegenüber Page Six: "Nach dem, was zu sehen ist, sieht es für mich nicht so aus, als hätte er eine Konfrontation beginnen wollen. Es sieht so aus, als hätte er auf das reagiert, was um ihn herum geschah." João und Karlos äußerten sich bislang nicht öffentlich.

João und Colin standen gemeinsam für "Below Deck Mediterranean" vor der Kamera und blieben danach eng befreundet. Gegenüber Page Six bezeichnete Colin seinen früheren Kollegen als "meinen persönlichen Friseur und einen meiner besten Freunde". Nur rund drei Wochen vor der Festnahme hatte João auf Instagram eine Social-Media-Pause angekündigt: "Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um meine Werte neu zu bewerten, meinen moralischen Kompass neu auszurichten und mich daran zu erinnern, welcher Mensch ich sein möchte ..." Anfang Oktober veröffentlichte er zudem ein gemeinsames Foto mit Karlos aus Bodrum. Dazu erklärte er, die Brüder würden "einander aus Schwierigkeiten heraushalten". In "Below Deck Mediterranean" hatte João zuvor offen über seine Alkoholprobleme und sein betrunkenes Alter Ego "Jezabob" gesprochen. 2020 erklärte er, mit dem Trinken aufgehört zu haben. Der gebürtige Simbabwer zog für seine Karriere in der Yachtbranche nach Europa, arbeitete als Superyachtkapitän und war zuletzt in der vierten Staffel von "Below Deck Down Under" als Bootsmann zu sehen.

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Instagram / joaograntfranco "Below Deck"-Kapitän João Franco

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Instagram / colin_macyotoole João Franco, "Below Deck"-Star

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