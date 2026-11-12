Samira Yavuz verrät, warum sie psychologische Hilfe sucht

Samira Yavuz (32) lässt sich seit Kurzem psychologisch unterstützen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" erzählt die zweifache Mutter, dass sie in der vergangenen Woche ihr erstes Gespräch mit einem Psychologen hatte. Mit professioneller Hilfe möchte sie belastende Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit aufarbeiten. Einiges habe sie bereits verarbeitet, doch manche Themen beschäftigten sie bis heute. Sie wolle sich ihnen jetzt stellen, bevor sie ihr Leben auch in Zukunft belasten. Zur Sprache kommt ihre Entscheidung bei einem Besuch bei einer Wahrsagerin, mit der Samira in der Folge über ihre Gefühle und ihre aktuelle Lebenssituation spricht.

Sie erzählt: "Ich habe letzte Woche damit angefangen, das erste Gespräch mit einem Psychologen zu haben. Weil ich mir gedacht habe, ich muss die Vergangenheit aufarbeiten. Ich merke, ich konnte das für mich noch nicht gut bearbeiten." Weiter erklärt Samira im Podcast: "Ich glaube, ich mache schon einen Weg und stecke da nicht mehr so drin, wie es mal war, aber es ist noch nicht vorbei und das macht Probleme für die Zukunft. Ich glaube, wenn ich an diesen Themen, die in meinem Leben waren, nicht aktiv arbeite, dann habe ich jetzt immer noch den Standard: 'Dann halt in zehn Jahren.'" Die Wahrsagerin bestärkt sie darin, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen: "Ich würde dir das sehr ans Herz legen."

Wie viel ihr gerade auch im Alltag nahegeht, schildert Samira anhand eines Abschieds von ihrer Tochter Nova. Nach dem Kindergarten hatte sie die Kleine bei ihrem Vater Serkan Yavuz (33) gelassen, weil sie einen wichtigen Termin hatte. Nova weinte heftig, als ihre Mutter gehen musste. Vor ihrer Tochter hielt Samira ihre eigenen Tränen noch zurück. Erst im Auto wurde sie nach eigenen Worten von ihren Gefühlen überwältigt. In diesem Moment habe sie den Eindruck gehabt, dass ihr alles zu viel werde.

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Imago Samira Yavuz am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026

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ActionPress Samira Yavuz, Reality-TV-Star

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