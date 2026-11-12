Lauren Sánchez Bezos zeigt sich verletzt und kassiert Spott

Lauren Sánchez Bezos (56) gibt zu, dass ihr die ständige Kritik im Netz zu schaffen macht. Im Interview mit Gayle King (71) für die Sendung "CBS Mornings" sprach die Moderatorin nun ungewohnt persönlich darüber, wie sehr sie die Anfeindungen treffen. "Ich bin ein Mensch. Ja, ich bin ein Mensch. Meine Gefühle werden genauso verletzt wie die jedes anderen", erklärte die Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62). Nach eigener Aussage hat sie inzwischen jedoch einen Weg gefunden, mit dem Hass umzugehen: Sie versuche, den Lärm von außen nicht zu sehr an sich heranzulassen und sich stattdessen auf die Dinge zu konzentrieren, die ihr wirklich wichtig sind. Mit ihren Worten stößt Lauren allerdings nicht überall auf Verständnis.

In den sozialen Medien hagelt es laut OK Magazine nun spitze Kommentare. "Das glaubt ihr doch selbst nicht", meint ein User. Ein anderer Zuschauer stellt zudem die Auswahl des Gesprächsthemas infrage: "Welcher realitätsferne Produzent hielt das für eine gute Story?" Ein weiterer Nutzer unterstellt der Unternehmerin politische Ambitionen: "Ach, verschont uns doch. Sánchez ist hungrig auf das Weiße Haus!" Auslöser für die anhaltende Kritik war unter anderem Laurens Weltraumflug mit Blue Origin im April 2025. Neben ihr und Gayle waren damals auch Katy Perry (42), Aisha Bowe, Kerianne Flynn und Amanda Nguyễn an Bord. Kritiker bemängelten vor allem die fatale Umweltbelastung durch den unnötigen Weltraumtourismus.

Für Lauren war die Reise mit dem Raumfahrtunternehmen ihres Ehemanns Jeff Bezos ein einschneidendes Erlebnis. Noch vor dem Start hatte der Amazon-Gründer sie darauf vorbereitet, dass der Flug sie möglicherweise stärker verändern würde, als sie zunächst ahne. Rückblickend gab die Moderatorin ihm recht. Trotz der heftigen öffentlichen Kritik schließt sie eine weitere Mission ins All deshalb nicht aus. Erst kürzlich schwärmte Lauren in der Show "Today With Jenna & Sheinelle" über den elfminütigen Ausflug: "Ich würde es zu hundert Prozent wieder tun. Es war eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Met Gala 2026: Lauren Sánchez Bezos im eleganten, schulterfreien Mitternachtsblau-Kleid

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

Anzeige Anzeige