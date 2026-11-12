Anna Adamyan berichtet vom herausfordernden Stillstart

Anna Adamyan (30) hat nach der Geburt ihres zweiten Kindes eine schwierige Zeit hinter sich. Die Realitydarstellerin, die vor Kurzem erneut Mama geworden ist, berichtete jetzt auf Instagram von den Herausforderungen der ersten Wochen mit ihrem Baby. Ihr Sohn musste bereits in der 35. Schwangerschaftswoche bei 34+3 geholt werden und verbrachte anschließend knapp zwei Wochen auf der Neugeborenenintensivstation. Da der Kleine zunächst über eine Magensonde ernährt wurde, konnte Anna ihn nicht direkt stillen und musste stattdessen ihre Muttermilch abpumpen. Ob das Stillen später überhaupt funktionieren würde, bereitete der Influencerin große Sorgen. Inzwischen gibt es jedoch erfreuliche Nachrichten: Wie Anna verriet, klappt es mittlerweile problemlos. Sie sei unglaublich stolz – sowohl auf ihren eigenen Körper als auch auf ihren kleinen Kämpfer.

Um die Milchversorgung für ihren Sohn aufrechtzuerhalten, musste Anna Adamyan in den ersten Tagen einiges auf sich nehmen. Anfangs gewann sie ihre Muttermilch noch per Hand, später pumpte sie alle drei Stunden ab – auch nachts, wenn sie vor Erschöpfung am liebsten durchgeschlafen hätte. Die Milch erhielt ihr Baby anschließend über eine Magensonde. Gleichzeitig suchte die Influencerin so oft wie möglich den direkten Hautkontakt zu ihrem Kleinen und bekam Unterstützung von den Stillberaterinnen der Neugeborenenstation sowie ihrer Hebamme. Obwohl Anna ihren ersten Sohn bereits 19 Monate lang gestillt hatte, war die Situation für sie vollkommen ungewohnt. Dass sie die Klinik nach knapp zwei Wochen wieder verlassen konnten, änderte nichts daran, wie sehr sie die Erfahrung belastete. "Trotzdem war diese Zeit herausfordernd und hat nun mal Spuren hinterlassen", gestand sie auf Instagram.

Wie sehr die Frühgeburt ihres Sohnes Anna Adamyan mitgenommen hat, zeigte die Realitydarstellerin bereits Ende Oktober auf Instagram. Damals veröffentlichte sie emotionale Aufnahmen aus dem Krankenhaus, auf denen sie unter Tränen in ihrem Bett zu sehen war. Besonders die anfängliche Trennung von ihrem Neugeborenen machte ihr zu schaffen. Wie zerbrechlich die Situation war, verdeutlichten Bilder der winzigen Babyfüße, umgeben von zahlreichen Schläuchen und Kabeln. Mit den persönlichen Einblicken wollte Anna auch beginnen, die belastenden Erlebnisse bewusst zu verarbeiten. Statt die Erinnerungen an die ersten Tage nach der Geburt weiter zu verdrängen, habe sie sich vorgenommen, die damit verbundenen Gefühle zuzulassen. Mit ihrem aktuellen Stillupdate zeigt sie nun, wie sich der Alltag mit ihrem kleinen Sohn seitdem entwickelt hat.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

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