Oliver Pocher feiert den siebten Geburtstag seines Sohnes

Bei Oliver Pocher (48) gab es einen besonderen Anlass zum Feiern: Sein Sohn ist am 11. November sieben Jahre alt geworden! Zu seinem Ehrentag durfte sich der Nachwuchs über eine Fußballparty in der Strassenkicker Base von Lukas Podolski (41) freuen. Auf Instagram teilte der Comedian einen Gruppenschnappschuss, auf dem neben dem Geburtstagskind und seinen kleinen Gästen auch Olivers Ex-Frau Amira Aly (34) zu sehen ist. Die Gesichter der Kinder verdeckte der 48-Jährige mit Herzaugen-Emojis. Passend zum sportlichen Motto trugen die Nachwuchskicker Fußballtrikots und Sportkleidung. Auch Oliver hatte sich in Schale geworfen und posierte in einem dunkelblauen Trikot mit hellblauen Streifen und der Rückennummer zehn. Für die nötige Stärkung sorgten Pizza und eine grüne Geburtstagstorte, gebacken von Amira, die einem Fußballfeld nachempfunden und mit einem kleinen Tor sowie einer silbernen Sieben verziert war.

Besonders liebevolle Worte richtet Oli in der Bildunterschrift an seinen Sohn. "Jetzt bist Du schon 7 Jahre alt, hast eine neue Schwester, einen 'alten' Bruder, eine Torte von Mama, diverse neue Trikots von Papa, aber das Allerwichtigste … Mama & Papa lieben Dich sehr und freuen sich auf das nächste Jahr mit Dir!", schreibt der fünffache Vater auf Instagram. Damit macht der Comedian deutlich, dass trotz der Trennung von Amira beide Elternteile für ihren gemeinsamen Sohn da sind. Auch dessen Geschwister finden in den persönlichen Geburtstagsgrüßen Erwähnung. Eine weitere Besonderheit ist das Datum, an dem der Siebenjährige zur Welt kam. "So … ein weiterer Geburtstag ist im Kasten am 11.11.!", beginnt Oliver seinen Beitrag. Der Ehrentag fällt damit ausgerechnet auf den 11. November, an dem in vielen Teilen Deutschlands traditionell die Karnevalssession eingeläutet wird.

Auch bei den Geschenken blieb Oli dem Fußballmotto treu. Wie der Comedian auf Instagram verrät, durfte sich sein Sohn über gleich mehrere neue Trikots freuen. Eines davon scheint der Siebenjährige auf dem gemeinsamen Gruppenfoto bereits zu tragen: ein rot-weiß gestreiftes Shirt des 1. FC Köln. Für die passende musikalische Untermalung war ebenfalls gesorgt, denn in der Indoor-Fußballhalle von Lukas ertönte die Tormelodie des Kölner Vereins. In seinem Beitrag verlinkte Oliver sowohl den ehemaligen Fußballnationalspieler als auch dessen Strassenkicker Base. Die Halle mit ihren sichtbaren Stahlträgern und Lüftungsrohren bot mit Kunstrasen und Fußballtoren die passende Kulisse für den sportlichen Geburtstag. Damit zog sich die Begeisterung für den Fußball von den Geschenken über die Musik bis hin zur Location durch den besonderen Tag.

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Amira Aly mit ihren Söhnen, November 2026

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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