Paula Patton zeigt sich mit einem neuen Mann an ihrer Seite

Neues Liebesglück für Paula Patton (50): Die Schauspielerin wurde jetzt gemeinsam mit Henry Pincus am Flughafen LAX in Los Angeles gesehen. Dabei machten die beiden kein Geheimnis daraus, wie nah sie sich stehen. Fotos, die Just Jared nun veröffentlichte, zeigen die beiden unter anderem beim Einchecken. Dabei gaben sich Paula und ihr Begleiter vor den Kameras einen Kuss. Kurz darauf setzten sie ihren Weg durch den Flughafen gemeinsam fort, wie weitere Aufnahmen belegen, und gingen zur Sicherheitskontrolle, um ihren Flug anzutreten. Henry gilt als neuer Partner der Hollywooddarstellerin. Viel mehr ist über die Romanze bislang allerdings nicht bekannt. Wann und unter welchen Umständen sich die zwei kennengelernt haben und wie ernst es zwischen ihnen ist, bleibt vorerst offen. Weder Paula noch Henry haben sich bisher öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert.

Doch wer ist der Mann, der Paula offenbar den Kopf verdreht hat? Henry ist Investor und war früher auch als Filmemacher tätig. Er gründete die private Investmentfirma Pincus Capital Management. Das Unternehmen unterstützt Familien dabei, ihr Vermögen über mehrere Generationen hinweg zu erhalten und weiter auszubauen. Der Geschäftsmann steckt außerdem hinter der Biermarke Rancho West Organic Beer. Zudem engagiert er sich mit der Point Break Foundation. Auch privat haben Paula und Henry etwas gemeinsam. Beide sind bereits Eltern. Die Schauspielerin hat den 16-jährigen Sohn Julian. Henry wiederum bringt drei Kinder aus einer früheren Ehe mit. Weitere Einzelheiten zu seiner früheren Partnerin oder dem Familienalltag des Investors sind nicht bekannt.

Bevor Henry in ihr Leben trat, war Paula mit dem Sänger Robin Thicke (49) liiert. Die beiden kamen im Jahr 1993 zusammen und gaben sich 2005 das Jawort. Neun Jahre später machten Paula und Robin schließlich ihre Trennung öffentlich. Aus ihrer Ehe stammt der gemeinsame Sohn Julian. Auch abseits ihrer Liebesgeschichte hat Paula bereits eine bewegte Zeit hinter sich, über die sie in der Vergangenheit offen gesprochen hat. Vor einigen Jahren entschied sie sich, keinen Alkohol mehr zu trinken. Nach ihrem Entzug rückte sie ihre Familie und ein geregeltes Leben in den Fokus. Diese Phase bezeichnete die Schauspielerin als herausfordernd. Gleichzeitig habe die Zeit nach dem Entzug viele persönliche Veränderungen mit sich gebracht. Ihr Familienleben erhielt dabei einen besonders hohen Stellenwert. Über ihre frühere Ehe hinaus hielt Paula ihr Liebesleben zuletzt weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun wurde sie erstmals vertraut mit Henry am Flughafen von Los Angeles gesehen.

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Getty Images Paula Patton im Dezember 2019

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Getty Images Paula Patton

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