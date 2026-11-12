Megyn Kelly erhebt schwere Vorwürfe gegen Harry und Meghan

US-Journalistin Megyn Kelly (55) erhebt schwere Vorwürfe gegen Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (42). In ihrer Sendung "The Megyn Kelly Show" warf die Moderatorin dem Ehepaar vor, beim Thema Kinderschutz vor allem das eigene Image im Blick zu haben. Anlass für ihre Kritik ist die Festnahme von Meghans Vater Thomas Markle Sr. (82). Er steht unter dem Verdacht, Missbrauchsdarstellungen von Kindern besessen zu haben. Am 6. November wurde er auf den Philippinen verhaftet. Nur vier Tage später trat Harry in Brüssel auf. Bei der Enthüllung des Lost Screen Memorial vor dem Europäischen Parlament sprach der Royal über die Gefahren sozialer Medien für Kinder. Für Megyn passt dieser Auftritt nicht zum Umgang der Sussexes mit den Anschuldigungen gegen Thomas. Meghan habe sich erst spät zu dem Fall geäußert, während Harry dazu öffentlich gar nichts gesagt habe. Deshalb hält die Journalistin den Einsatz des Paares für unglaubwürdig und wirft beiden Imagepflege vor.

Ursprünglich sollte auch Meghan bei der Veranstaltung in Brüssel sprechen, sagte ihre Teilnahme jedoch kurzfristig ab. Megyn hat dafür eine klare Erklärung: "Der Grund für ihre Absage war, dass ihr Vater gerade wegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern festgenommen worden war. Ausnahmsweise hat Meghan das Richtige getan und darauf verzichtet, sich vor eine Kamera und ein Mikrofon zu drängen", sagte sie in ihrer Show. Dabei beließ es die Journalistin aber nicht. Sie behauptete weiter, Meghan und Harry hätten den Schutz ihrer Marke über den Schutz von Kindern gestellt, da die Herzogin angeblich bereits seit 2018 Kenntnis von den Vorwürfen gegen ihren Vater habe: "Sie war offensichtlich mehr daran interessiert, ihre Marke zu schützen, als Kinder zu schützen. Und Harry ebenso, denn auch er sagte nichts. Und trotzdem trat er vor das Europäische Parlament und besaß die Frechheit, über die Gefahren sozialer Medien für Kinder zu sprechen." Harry hatte in seiner Rede in Brüssel betont, dass Kinder es "verdienen, sich sicher zu fühlen, wo immer sie sind". Außerdem erklärte er: "Alle Kinder sollten online gehen und etwas Wunderbares entdecken können. Die Sicherheit eines Kindes sollte niemals davon abhängen, welches Land es sein Zuhause nennt."

Die Vorwürfe gegen Meghans Vater waren bereits im Oktober öffentlich geworden. Damals wurde bekannt, dass Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. (60) die Behörden eingeschaltet hatte. Er informierte sie über Kisten mit mutmaßlichem Missbrauchsmaterial im Haus des gemeinsamen Vaters auf den Philippinen. Einen Tag später erklärte Meghan in einer Stellungnahme, sie sei von der Situation "zutiefst erschüttert". Dabei berichtete die Herzogin auch von einem Schreiben, das sie schon 2018 von der Londoner Metropolitan Police erhalten habe. Darin sei es um "beunruhigende und verstörende Anschuldigungen gegen meinen Vater" gegangen. "Mir wurde versichert, dass diese untersucht würden", erklärte Meghan damals. Megyn wertete die Reaktion als verspätet. Besonders kritisch sah sie, dass die Schauspielerin laut eigener Aussage bereits seit Jahren von Anschuldigungen gegen Thomas gewusst habe. Zwar stellte die Moderatorin klar, dass die mutmaßlichen Verfehlungen des Vaters nicht Meghan anzulasten seien. Den öffentlichen Umgang des Paares mit dem Fall kritisierte Megyn jedoch deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megyn Kelly, US-amerikanische Journalistin

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Europäische Parlament in Brüssel

Anzeige Anzeige