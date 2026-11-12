Luann de Lesseps feiert ihr Musik-Comeback im Badeanzug

Luann de Lesseps (61) meldet sich mit einem echten Hingucker in der Musikwelt zurück: Ihr neues Musikvideo zur Single "To All the Boys" ist jetzt auf YouTube zu sehen. Es ist ihr erster neuer Song seit zwei Jahren. In dem von Jerry Chia und Phillip Henry inszenierten sowie von MISTR gesponserten Clip posiert die ehemalige The Real Housewives of New York City-Darstellerin in einem schicken Badeanzug an einem Pool. Um sie herum stehen mehrere knapp bekleidete Männer, die ihre "Boys" darstellen. Anschließend verlagert sich das Geschehen ins Wasser: Auf einer Luftmatratze wird die selbst ernannte Countess zum Mittelpunkt der ausgelassenen Poolrunde. Luann hat außerdem eine verspielte Nachricht an alle "Jungs und Milliardäre": Angst haben müssten sie nicht, denn ihre Countess sei ja da.

Bei dem Song handelt es sich um Luanns ganz eigene Danceversion des Klassikers "To All the Girls I've Loved Before". Julio Iglesias (83) und Willie Nelson hatten ihn 1984 als Duett herausgebracht. Den Text schrieb die Sängerin kurzerhand so um, dass er zu ihrer eigenen Geschichte passt. "An all die Jungs, die ich zuvor geliebt habe, die durch meine Tür ein- und ausgingen. Den Jungs, die vorbeikamen, widme ich dieses Lied, an all die Jungs, die ich zuvor geliebt habe", singt sie in dem Video. Warum der Titel so gut zu ihr passt, erklärte Luann bereits bei der Premiere von "The Golden Life" gegenüber E! News: "Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin, denn ich war zweimal verheiratet und ich liebe meine Jungs. Deshalb habe ich 'an all die Jungs, die ich zuvor geliebt habe' gesungen." Über ihre Neuauflage des Songs sagte sie: "Ich habe so ein Glück, dass ich diesen Song singen, ihn als Dancesong neu erschaffen und einen eigenen Text dafür schreiben durfte."

Schon bei den VRT Awards 2026 hatte Luann "To All the Boys" erstmals vorgestellt. Danach präsentierte sie das Singlecover, bevor der Song am 16. Oktober offiziell erschien. Mit einem Augenzwinkern stellt es die Männer in den Mittelpunkt, die ihr Leben geprägt und aufregender gemacht haben. Auch abseits ihrer Musik sorgte Luanns Männerwelt bereits für Schlagzeilen. So soll der Realitystar in der Vergangenheit unter anderem heftig mit Schauspieler Hugh Grant (66) geflirtet haben. Gleichzeitig bildet die neue Single die Grundlage für Luanns kommende Konzertreihe "The Love Tour". Sie habe das bekannte Original unbedingt zu ihrem eigenen Song machen wollen, betonte Luann. Inzwischen bezeichnet sie sich selbst als Künstlerin, die weltweit auf Tour geht.

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Getty Images Luann de Lesseps bei der New Yorker Premiere von "The Golden Life" am 14. Oktober 2026

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Getty Images Luann de Lesseps bei der Veranstaltung zu E!s "The Golden Life" am 12. Oktober 2026 im 92NY in New York

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