Natasha Perry spricht über lähmende Angst im Wochenbett

Natasha Perry (28), die Tochter von Candace Cameron Bure (50), erlebt derzeit alles andere als eine unbeschwerte Babyzeit. Rund sechs Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes spricht die frühere Natasha Bure jetzt auf Instagram offen über ihr belastendes Wochenbett. Seit Töchterchen Winnie am 6. Oktober zur Welt kam, hat die junge Mutter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Details behält sie für sich. Hinzu kommen lähmende Ängste, hormonelle Veränderungen und die körperlichen Folgen der Entbindung. Mehrere Nächte musste sie sogar ohne ihr Baby an ihrer Seite im Krankenhaus verbringen. Viele Tage fühlten sich für sie nach eigenen Angaben noch immer wie ein reiner Überlebensmodus an, wie sie ihren Followern offenbart. Dabei hatte sie sich die erste Zeit mit ihrem Kind ganz anders vorgestellt. "Es war das Gegenteil von dem, wie ich mir dieses Kapitel jemals vorgestellt hatte", gibt Natasha in ihrem Post zu.

Neben den gesundheitlichen Komplikationen muss Natasha auch darum kämpfen, psychisch für sich und ihre Familie stabil zu bleiben. Trotz der schwierigen Situation ist sie überglücklich mit Winnie und dankbar dafür, Mutter zu sein. Zu Fotos aus dem Krankenhaus und innigen Momenten mit ihrer Kleinen schreibt sie: "Während ich wahnsinnig verliebt in meine Tochter und so dankbar für das Geschenk bin, ihre Mama zu sein, ist es auch okay anzuerkennen, dass diese Zeit unglaublich schwierig und vielleicht sogar das Härteste ist, was ich je erlebt habe. Beides kann gleichzeitig existieren." Kraft geben ihr ihr Ehemann Bradley Steven Perry, den sie als ihren Fels bezeichnet, ihre Eltern und Freunde sowie Ärzte und Pflegekräfte. Auch ihr christlicher Glaube und das Gebet helfen ihr nach eigenen Angaben, diese Phase zu überstehen. Anderen Frauen spricht sie Mut zu: "An die Mütter, die mitten im Wochenbett stecken: Ihr werdet gesehen. Ich schicke euch die größte Umarmung. Ihr seid echte Superheldinnen und macht das absolut großartig."

Natasha und Bradley gaben sich im September 2025 das Jawort. Im Mai 2026 machten die beiden öffentlich, dass sie erstmals Nachwuchs erwarten. Nach Winnies Geburt stellte Natasha ihre kleine Familie mit Polaroidfotos vor und schrieb dazu auf Instagram: "Du warst es immer, meine Winnie." Die frischgebackene Mama ist das älteste von drei Kindern des Full House-Stars Candace und des früheren Eishockeyspielers Valeri Bure (52). Das Paar ist seit Juni 1996 verheiratet und hat außerdem die Söhne Lev und Maks. Natashas Bruder Lev und seine Ehefrau Elliott sind in diesem Jahr ebenfalls erstmals Eltern geworden. Ihr Kind kam Anfang August zur Welt – zehn Wochen vor dem errechneten Termin. Damit wurden Candace und Valeri innerhalb weniger Monate gleich zweimal Großeltern.

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Imago Candace Cameron Bure und Natasha Perry bei der 33. Movieguide Awards Gala in Los Angeles, Februar 2026

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Imago Bradley Perry und Natasha Perry bei der Clarins Sugar and Shine Galentine's Affairin Los Angeles, Januar 2026

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