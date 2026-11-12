Katie Price reagiert scharf auf Russell Brands Verurteilung

Katie Price (48) hat sich zur Verurteilung von Russell Brand (51) geäußert und findet dabei deutliche Worte. In einer kürzlich veröffentlichten Ausgabe ihres Podcasts "The Katie Price Show", den sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie Price macht, begrüßte der Realitystar das Urteil vor allem mit Blick auf die Betroffenen. "Jedenfalls bin ich froh, dass er verurteilt wurde – wegen der Opfer. Es bedeutet ihnen sehr viel." Gleichzeitig richtete sie einen Appell an weitere Betroffene: "Mein Rat an Opfer lautet: Bitte seid stark und meldet euch, denn wenn ihr das tut, helft ihr anderen Menschen dabei, diese Täter hinter Gitter zu bringen." Vom Strafmaß zeigte sich die 48-Jährige allerdings überrascht. "Ich dachte tatsächlich, er würde mehr als zehn Jahre bekommen", erklärte sie. Nach eigenen Angaben begegnete Katie dem Schauspieler früher einige Male. Außerdem habe ihr ehemaliger Sicherheitsmann Danny später für Russell gearbeitet.

Im Zuge ihrer Reaktion sprach Katie erneut über ihre eigene, bislang nicht gerichtlich bestätigte Anschuldigung gegen einen anderen britischen Fernsehstar. Sie behauptet, der Mann habe sie vor rund 20 Jahren vergewaltigt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Mann um Russell handelt. Eine Anzeige habe Katie damals nicht erstattet. "Nun ja, abgesehen von dem Moderator, von dem jeder weiß, dass er mich vergewaltigt hat – damals bin ich nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen", sagte sie in "The Katie Price Show". Bereits im Oktober hatte Katie den Prominenten während ihrer Tour "An Evening with Katie Price And Kerry Katona" vor Publikum namentlich beschuldigt. In den Medien wird sein Name bislang nicht genannt, und gerichtlich bestätigt ist ihre Anschuldigung nicht. Bei einem späteren Auftritt in Scarborough begründete sie ihre damalige Entscheidung laut The Sun so: "Er hat mich vergewaltigt, und als es herauskam, sagten alle meine Freunde, ich müsse zur Polizei gehen. Aber ich ging nicht zur Polizei, weil ich in die ganze Sache nicht hineingezogen werden wollte."

Russell war am Montag vor dem Southwark Crown Court in London zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Zuvor hatte ihn eine Jury wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe an mehreren Frauen zwischen 2004 und 2009 schuldig gesprochen. Russell hatte sämtliche Vorwürfe bestritten und auf nicht schuldig plädiert. Katie hatte bereits 2009 öffentlich erklärt, in jüngeren Jahren mehrfach vergewaltigt worden zu sein. Schon damals rief sie Betroffene dazu auf, sich einer Vertrauensperson zu öffnen. In der Dokumentation "Trauma And Me" berichtete der Realitystar 2022 außerdem von einem bewaffneten Überfall bei Dreharbeiten in Südafrika im Jahr 2018. Dabei sei sie nach eigener Schilderung ebenfalls vergewaltigt worden. Später sprach sie offen über schwere Depressionen, eine posttraumatische Belastungsstörung und einen Suizidversuch. Wegen ihrer Traumata habe sie sich nach eigenen Angaben in der Priory-Klinik behandeln lassen.

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Imago Katie Price trifft am Krongericht in Lewes ein, um ihre Aussage im Verfahren gegen ihren Ex-Mann Kieran Hayler fortzusetzen

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Getty Images Russell Brand kommt am 5. November 2026 zum Southwark Crown Court in London

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