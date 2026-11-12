König Haakon zeigt Ausdauer beim Marathon in Frankreich

König Haakon VIII. (53) hat sich auf die ganz lange Strecke gewagt und dabei echtes Durchhaltevermögen bewiesen. Der norwegische Monarch ging bei einem Marathon in Nizza an den Start und lief die komplette Distanz von 42,195 Kilometern. Nach vier Stunden und 43 Minuten erreichte er schließlich das Ziel, wie das Magazin Bunte berichtet. Für Gesprächsstoff sorgt aber nicht nur der erfolgreiche Zieleinlauf des Royals. Auch der norwegische Mittelstreckenläufer Henrik Ingebrigtsen kommentierte die Leistung des Königs mit einem Augenzwinkern. Er bot Haakon scherzhaft an, ihm dabei zu helfen, seine Marathonzeit bei einem weiteren Rennen um anderthalb Stunden zu verbessern, wie Merkur berichtet.

Wie groß das Potenzial laut Henrik ist, überrascht dabei durchaus. Rechnerisch würde sich die Laufzeit des Königs damit von 4:43 auf etwa 3:13 Stunden reduzieren. Haakon könnte die 42,195 Kilometer also in etwas mehr als drei Stunden zurücklegen. Dafür müsste er sein Lauftempo allerdings erheblich steigern: Während er in Frankreich durchschnittlich rund 6:42 Minuten pro Kilometer benötigte, müsste er für eine Zielzeit von 3:13 Stunden etwa 4:34 Minuten pro Kilometer laufen. Im Mittelpunkt stehen damit gleich zwei Dinge: der erfolgreich absolvierte Marathon des Königs und die ambitionierte Prognose für einen möglichen weiteren Lauf. Ob Haakon tatsächlich noch einmal bei einem Marathon an den Start gehen wird, ist bislang nicht bekannt.

Als König von Norwegen steht Haakon ohnehin regelmäßig im Rampenlicht, meist allerdings bei offiziellen Terminen und repräsentativen Anlässen. Mit seinem Marathonauftritt zeigt der Royal nun eine persönliche, sportliche Seite abseits seiner royalen Pflichten. Ein Marathon über 42,195 Kilometer verlangt nicht nur körperliche Fitness, sondern auch jede Menge Durchhaltevermögen und mentale Stärke. Auch Henrik Ingebrigtsen weiß, worauf es beim Laufen ankommt: Der Norweger ist ein erfolgreicher Mittelstreckenläufer und gehört zu einer Familie, die in der Leichtathletik international bekannt ist.

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Getty Images König Haakon VIII. im Oktober 2026 in Oslo

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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