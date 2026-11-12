Eva Benetatou singt Christina Aguileras "Hurt" für Opa

Eva Benetatou (34) überrascht ihre Follower mit einem emotionalen Gesangsauftritt: In ihrer Küche stimmt der Realitystar den Hit "Hurt" von Christina Aguilera (45) an und zeigt sich dabei von einer besonders persönlichen Seite. Den Moment teilt die 34-Jährige in einem Video auf Instagram. Der Song ist für sie nicht irgendein Lied: Er begleitet sie schon seit ihrer Jugend und hat für sie eine tiefe Bedeutung. Nach vielen Jahren wagt sie sich nun wieder an die gefühlvolle Ballade. Ihre Darbietung widmet sie einem ganz besonderen Menschen in ihrem Leben, nämlich ihrem Opa.

Eva verrät auch, weshalb der Song für sie besonders ist. "Mit 14 habe ich "Hurt" von Christina Aguilera zum ersten Mal im Tonstudio aufgenommen. Mein allererster Studiosong. Der Anfang von so vielem", schreibt sie zu ihrem Video. Dass Eva gerne singt, ist für ihre Community nicht ganz neu. Sie bezeichnet die Musik als eine ihrer Leidenschaften und hat auch in der Vergangenheit schon öfter gezeigt, wie viel ihr das Singen bedeutet. Bei ihren Followern kommt die gefühlvolle Aufnahme besonders gut an. "Man hört deine Gefühle in diesem Song an dieser Stelle. Echt toll gesungen, Eva! Mach weiter so!", schwärmt ein Fan in den Kommentaren. Ein weiterer Nutzer schreibt begeistert: "Einfach nur wow, Eva! Ich bin so geflasht von deiner tollen Stimme. Bitte mach weiter so!"

Der Song "Hurt" erschien 2006 auf Christina Aguileras Album "Back to Basics" und gehört zu den gefühlvollen Balladen der Sängerin. Wie Eva selbst schildert, hat das Stück sie damals zutiefst berührt. Auch abseits ihres Gesangsauftritts zeigte die Reality-TV-Bekanntheit zuletzt große Emotionen. Bei Love Island VIP musste ihr Couple Jannik Kontalis (30) die Show verlassen, weil er bei der Paarungszeremonie ohne Partnerin geblieben war. Ohne ihn wollte Eva nicht weitermachen und entschied sich deshalb, die Show freiwillig zu verlassen.

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Imago Eva Benetatou bei der Premiere von "Love Island VIP" 2026

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Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

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