"General Hospital"-Star Bree Williamson trauert um Ehemann

Ein schwerer Schicksalsschlag für Bree Williamson: Die Schauspielerin trauert um ihren Ehemann Michael John Roberts. Der Animator und Regisseur ist am Mittwoch nach kurzer Krankheit im gemeinsamen Zuhause des Paares in Los Angeles gestorben. Er erlag einem Glioblastom. Nur einen Tag nach seinem Tod meldete sich die "General Hospital"-Darstellerin auf Instagram zu Wort. Dort bedankte sie sich für die zahlreichen Nachrichten, die sie in den vergangenen Stunden erreicht hatten. Gleichzeitig kündigte sie an, sich erst einmal zurückzuziehen – gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn McGreggor. "Danke an alle, die sich gemeldet haben. Wir sind untröstlich und nehmen uns etwas Zeit", schrieb Bree. Wie lange die Auszeit dauern soll, ließ sie offen. Weitere Details zu ihren Plänen nannte die TV-Bekanntheit in ihrem Posting nicht.

Wie plötzlich der Verlust die Familie getroffen hat, wird im offiziellen Nachruf deutlich. Die Krankheit sei völlig unerwartet gekommen, und die Zeit, die den Angehörigen danach noch miteinander blieb, sei erschütternd kurz gewesen. "Wir hätten mehr Zeit haben sollen. Mehr Gespräche bei einer guten Tasse Kaffee. Mehr lebhafte Debatten über gleichermaßen tiefgründige und wunderbar unbedeutende Dinge. Mehr Lachen, mehr Geschichten, mehr Musik und mehr gewöhnliche Momente, die eines Tages zu außergewöhnlichen Erinnerungen geworden wären", schreibt die Familie darin. Bei einem Glioblastom handelt es sich um eine besonders aggressive Form von Hirnkrebs. Der Tumor bildet sich in den sogenannten Astrozyten, also in Zellen, die die Nervenzellen unterstützen. Nach Angaben der Mayo Clinic handelt es sich dabei um den häufigsten bösartigen Hirntumor bei Erwachsenen. Michael hatte sich beruflich in der Animationsbranche einen Namen gemacht. Er arbeitete unter anderem an "BoJack Horseman", führte bei "TripTank" Regie und produzierte die Serien "Dallas & Robo" sowie "Hot Wheels Let's Race".

In dem Nachruf zeichnen seine Liebsten das Bild eines begabten Künstlers mit außergewöhnlichem Talent, der die Welt ein wenig anders gesehen habe. Seine Frau sei der Mensch gewesen, auf den er an seiner Seite besonders stolz gewesen sei. Er habe den gemeinsamen Lebensweg mit ihr ebenso geschätzt wie die alltäglichen Augenblicke und das Zusammensein. Auch McGreggor habe ihn mit großem Stolz erfüllt: Michael habe nur das Beste für seinen Sohn gewollt, sich über dessen Entwicklung gefreut und sich auf alles gefreut, was noch vor dem Teenager liege. Statt Blumen zu schicken oder Geld zu spenden, sollen die Trauernden ihre Ersparnisse behalten und sich ein cooles Auto kaufen – ganz im Sinne des Verstorbenen. Bree wurde vor allem durch ihre Rolle als Jessica Buchanan bekannt, die sie von 2003 bis zum Serienende 2012 in "One Life to Live" spielte. 2016 war sie in "General Hospital" zu sehen, 2009 übernahm sie zudem eine Gastrolle in "Gossip Girl".

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Getty Images Bree Williamson bei der Feier zum 160-jährigen Bestehen von Kiehl's am 18. Mai 2011 in New York

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Getty Images Cast und Team von "General Hospital" bei den 50. Daytime Emmy Awards in Los Angeles

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