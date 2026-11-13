"Harte Brüste": Anita Latifi ahnte Lauras Schwangerschaft

Anita Latifi (30) hatte offenbar schon früh den richtigen Riecher: Die Sängerin will schon während der Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars gespürt haben, dass ihre Mitstreiterin Laura Parrinello ein Baby erwartet. Im Interview mit Blitzlichtgewitter erinnert sie sich nun an ihre damalige Vorahnung. Selbst ein negativer Schwangerschaftstest konnte Anita nicht davon abbringen. "Ich habe es vorausgesehen. Das ist schon krass", betont der Realitystar. Den Ausschlag für ihre Vermutung habe eine körperliche Veränderung bei Laura gegeben: "Ja, aber ihre Brüste waren hart. Ich habe zu ihr gesagt: 'Du bist schwanger und du kriegst ein Mädchen.'" Damit sollte Anita tatsächlich recht behalten: Inzwischen ist bestätigt, dass Laura und ihr Partner Nico Legat (28) eine Tochter erwarten.

Wie Anita weiter berichtete, habe sie Lauras Bauch und Brüste im Sommerhaus abgetastet, nachdem es der werdenden Mutter schlecht gegangen sei. Die werdende Mutter zeigt sich demnach noch heute beeindruckt von den vermeintlich hellseherischen Fähigkeiten ihrer TV-Kollegin. Zwischen den beiden lief zwar nicht immer alles reibungslos, doch Anita freue sich nach eigenen Worten "sehr, sehr krass" für Laura und Nico. Außerdem habe sie den Eindruck, dass der Nachwuchs die Beziehung der beiden schon jetzt verändere. Für den werdenden Vater hat die Sängerin dennoch eine klare Ansage parat: "Ich glaube, Nico nimmt das sehr ernst. Das muss er. Sonst kriegt er es mit mir zu tun." Auch Anitas Partner Fabrice glaubt an einen Wandel. Seiner Einschätzung nach habe es bei Nico endlich "Klick gemacht". Der Realitystar habe begriffen, dass er sein Verhalten ändern müsse.

Laura und Nico hatten die freudige Nachricht beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+ öffentlich gemacht. Während der Dreharbeiten hatten beide allerdings noch keine Gewissheit. Zwar war Lauras Periode ausgeblieben und sie hatte mit Übelkeit zu kämpfen. Der Test, den sie vor Ort machte, fiel jedoch negativ aus. Offenbar war der Zeitpunkt damals noch zu früh, um ein positives Ergebnis anzuzeigen. Anitas Überzeugung blieb davon jedoch unberührt. Nach ihrer gemeinsamen Zeit in der TV-WG haben Laura und Anita den Kontakt nicht abreißen lassen. Da Anita selbst bereits Mutter ist, wendet sich die werdende Mama regelmäßig mit Fragen rund um die Schwangerschaft an sie. Die Sängerin steht ihr dabei gerne mit Tipps zur Seite.

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Imago Anita Latifi bei Kate Merlans "Katy's X-mas Wonderland" in der Villa Boisserée in Köln am 6. Dezember 2024

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RTL Laura und Nico, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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