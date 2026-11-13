Mckenna Grace kämpfte für die Wut ihrer Panem-Figur

Beim Dreh des neuen Panem-Films setzte sich Mckenna Grace (20) für eine ganz bestimmte Eigenschaft ihrer Rolle ein: Maysilee Donners Wut. Darüber sprach Mckenna jetzt bei einem Auftritt in einer Raising-Cane's-Filiale am Sunset Boulevard in Hollywood, wie The Blast berichtet. Im Laufe der Geschichte entwickelt sich Maysilee zwar zu einem gütigeren Menschen, wird zur Heilerin und übernimmt eine schwesterliche Rolle für andere. Ihre klare Haltung und ihren kämpferischen Charakter sollte sie deshalb aber nicht verlieren. "Ich wollte sicherstellen, dass ihre Wut nicht nachlässt, während sie lernt, freundlich zu sein", betonte Mckenna. Für die Darstellerin waren diese Wesenszüge keine Gegensätze. "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" setzt 24 Jahre vor der ursprünglichen Panem-Handlung ein. Die Geschichte beginnt am Morgen der Ernte für die 50. Hungerspiele, das zweite Jubel-Jubiläum. Der Kinostart ist für den 20. November vorgesehen.

Als langjähriger Panem-Fan achtete Mckenna Grace auch auf zahlreiche Details aus der Buchvorlage von Suzanne Collins (64), der Fangemeinde und einem Fanfilm. So setzte sie sich dafür ein, dass Maysilee Kaffee trinkt, den Spotttölpel trägt und mit Zopf sowie Pony zu sehen ist. Auch den Kolibri-Anstecker ihrer Zwillingsschwester Merrilee wollte Mckenna in den Film einbringen. Die 20-Jährige übernimmt beide Rollen, obwohl Merrilee nur in etwa zwei Szenen vorkommt. Um die Schwestern dennoch klar voneinander abzugrenzen, verlieh sie ihnen unterschiedliche Gesichtsausdrücke, Gangarten und Körperhaltungen. "Ich denke, Merrilee ist nach außen hin ein etwas unbeschwerterer Gegenpol zu Maysilees Wut", beschrieb sie die Figur gegenüber The Blast.

Die Rolle, wie Mckenna im Gespräch mit People berichtete, verlangte ihr einiges ab: Für ihre Szenen versetzte sie sich nach eigenen Angaben täglich in einen extremen Alarmzustand und war nach Drehschluss nicht nur körperlich, sondern auch emotional erschöpft. Im Panem-Prequel steht sie zudem mit einer prominenten Besetzung vor der Kamera: Auch Jesse Plemons (38), Ralph Fiennes (63), Glenn Close (79), Kieran Culkin (44), Elle Fanning (28) und Maya Hawke (28) wirken in dem neuen Film mit. Bei ihrem Termin in Hollywood ließ die Schauspielerin die düstere Panem-Welt allerdings für rund eine Stunde hinter sich und wechselte an den Restauranttresen. Dort reichte sie ausgewählten Fans Box Combos über den Tresen und am Drive-through. Für die Fastfoodkette war es nicht die erste Zusammenarbeit mit der Schauspielerin. Mckenna war zuvor bereits bei mehreren Events von Raising Cane's dabei und wirkte außerdem bei einer Aprilscherzkampagne der Marke mit.

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Getty Images Mckenna Grace präsentiert ihr Kleid beim Photocall zu "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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Getty Images Mckenna Grace besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

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