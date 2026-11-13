"Cringe": Yeliz Koc spottet über Laura Blonds Insta-Auftritt

Yeliz Koc (33) lässt die Kritik an ihrem TV-Auftritt bei Prominent verwandt nicht auf sich sitzen und teilt jetzt auf Instagram direkt gegen Laura Maria Lettgen (31) aus. In einem Reel hatte sich Laura, auch bekannt als Laura Blond, zuvor zu dem extremen Streit zwischen Yeliz und deren Vater Savaş geäußert. Dabei hatte sie ihrer Kollegin unter anderem unterstellt, den Herrn Papa mit der Aufforderung, sie zu schlagen, für Sendezeit absichtlich provoziert zu haben. Im Gegenzug nimmt Yeliz nun Lauras Clip selbst aufs Korn: Das Video zeigt die Blondine im Bikini am Strand, während sie mit Schlafzimmerblick und Schmollmund in die Kamera flirtet. "Wie cringe sind aber diese Blicke", ätzt Yeliz. Doch nicht nur Lauras Selbstpräsentation stört die gebürtige Hannoveranerin – auch ein weiteres Detail stößt ihr sauer auf: Laura hat die Anzahl der Likes für ihr Reel ausgeblendet.

Für diese Entscheidung hat Yeliz auch gleich eine süffisante Erklärung parat: "Die Likes hat sie ausgestellt – ist ihr unangenehm, wenn es zu wenige sind." Doch bei diesen bissigen Sticheleien und dem Spott gegen Lauras Social-Media-Auftritt beließ es die Realityteilnehmerin keineswegs. Gleichzeitig richtete sie ein paar sehr direkte Worte der Anerkennung an ihre Community: "Danke für eure Kommentare unter diesem empathielosen Beitrag. Ihr seid echte Menschen und zeigt damit, dass wir gemeinsam stark sind." Ob Laura auf die Seitenhiebe von Yeliz noch einmal reagieren wird, ist bislang nicht bekannt. Eine öffentliche Antwort der Influencerin steht bisher noch aus.

Auslöser für den Schlagabtausch ist eine hochexplosive Szene aus "Prominent verwandt", in der die Situation zwischen Yeliz und ihrem Vater Savaş völlig zu eskalieren drohte. Während der lautstarken Auseinandersetzung mit ihrem Vater, die mit ihrer Bitte an ihn begann, nachts auf der Terrasse etwas leiser zu sprechen, forderte die einstige "Bachelor"-Kandidatin Savaş auf, ihr "eine reinzuhauen". Dieser Moment war es, der Laura zu ihrem kritischen Video veranlasste. Die Influencerin stufte das Verhalten von Yeliz als absoluten Tiefpunkt ein. Zudem äußerte sie den Verdacht, dass Yeliz damit bei den Zuschauern einen falschen Eindruck von ihrem Vater vermitteln wollte. Für ihre Anschuldigungen bekommt Laura im Netz mittlerweile reichlich Gegenwind – unter anderem von Reality-TV-Experte Sanijel Jakimovski.

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Collage: Imago, Instagram / laurablondd Collage: Yeliz Koc und Laura Blond

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Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Januar 2026

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