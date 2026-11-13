Ein Mädchen: Avril Lavigne ist erstmals Mutter geworden

Avril Lavigne (42) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die Sängerin hat eine Tochter zur Welt gebracht und es tatsächlich geschafft, das freudige Ereignis bis zuletzt komplett für sich zu behalten. Erst jetzt teilte sie die überraschenden Babynews mit ihren Fans – und zwar auf Instagram. Dort richtete die Musikerin ein paar knappe, aber eindeutige Worte an ihre Follower: "Unsere kleine verdammte Prinzessin ist da." Zu der Nachricht veröffentlichte Avril auch gleich die ersten Schnappschüsse ihres Nachwuchses. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie sie und ein bislang unbekannter Mann gemeinsam das winzige Händchen des Neugeborenen festhalten. Ein weiteres Bild zeigt die frischgebackene Mama, wie sie ihre Tochter liebevoll im Arm hält.

Bei der Kleidung ihrer Tochter bleibt sich die Rockröhre offenbar treu: Auf einer der Aufnahmen trägt das Baby ein Outfit im Gepardenmuster. Ein weiteres Motiv zeigt drei Paar Sneaker der Marke Vans, die nebeneinander aufgereiht sind. Die unterschiedlichen Schuhgrößen symbolisieren offenkundig das Trio aus der Interpretin, ihrem anonymen Begleiter und dem Familienzuwachs. Viel mehr verrät die Sängerin in ihrem Beitrag allerdings nicht. Wie ihre Tochter heißt und wann genau sie auf die Welt gekommen ist, bleibt vorerst unklar. Auch wer der Mann auf den Bildern ist, geht aus der Verkündung nicht hervor.

Für Avril ist es das erste Kind. Wie gut es ihr gelungen ist, ihr Privatleben in den vergangenen Monaten von der Öffentlichkeit abzuschirmen, zeigt sich daran, dass weder von ihrer Schwangerschaft noch von ihrer Verbindung zu dem Mann auf den Fotos zuvor etwas an die Öffentlichkeit gedrungen war. Beides hielt die Kanadierin bis zur Babyverkündung konsequent unter Verschluss. Mit den neuen Bildern gewährt die "Complicated"-Interpretin nun zum ersten Mal einen kleinen Einblick in ihr neues Familienleben. Die Musikerin hat bereits zwei Ehen hinter sich: Sie war zunächst mit Sum-41-Frontmann Deryck Whibley (46) und später mit Nickelback-Sänger Chad Kroeger (51) verheiratet. Beide Beziehungen blieben kinderlos, umso mehr dürfte die Nachricht von ihrer Tochter nun für Aufsehen bei ihren Fans sorgen.

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Instagram / avrillavigne Avril Lavigne mit ihrem Baby, November 2026

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Getty Images Avril Lavigne bei den iHeartRadio Music Awards 2024

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