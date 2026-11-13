Andreas Ellermann hat seiner Ilka spontan das Jawort gegeben

Andreas Ellermann und seine Partnerin Ilka haben überraschend geheiratet! Nach rund dreieinhalb gemeinsamen Jahren gab sich das Paar am Freitag, dem 13. November, um punkt 13 Uhr das Jawort. Wie er auf Instagram berichtete, fand die Trauung heute im historischen Schloss Reinbek bei Hamburg statt. An der Seite des TV-Moderators und Millionärs stand Ernest Clinton: Der Sänger der Goombay Dance Band und langjährige Freund des Paares begleitete die Zeremonie als Trauzeuge. Mit der Eheschließung hat Ilka auch den Nachnamen ihres Liebsten angenommen und heißt nun Ilka Ellermann. Der märchenhafte Ort wurde dabei keineswegs zufällig gewählt. Andreas kam in Reinbek zur Welt und ist bis heute eng mit der Stadt verbunden. Doch auch für ihre Beziehung spielt sie eine entscheidende Rolle: Dort nahm die gemeinsame Liebesgeschichte von Andreas und Ilka einst ihren Anfang. Nun krönten die beiden ihr Glück ausgerechnet an einem Termin, den viele wohl eher meiden würden.

Bevor aus Andreas Ellermann und Ilka Ellermann ein Liebespaar wurde, verbrachten die beiden viele Monate gemeinsam im Luxushotel Waldhaus Reinbek. Aus einer zunächst unverbindlichen Bekanntschaft entstanden immer stärkere Gefühle und schließlich eine feste Beziehung. Gegenüber Bild erinnerte sich Andreas an diese Entwicklung: "Am Anfang dachte ich, es wird vielleicht nur eine nette Bekanntschaft. Aber dann habe ich gemerkt, was für ein wunderbares Herz Ilka hat." Ende Dezember 2024 machte er Nägel mit Köpfen. Während einer Kreuzfahrt vor Madeira stellte er seiner Freundin ganz romantisch die Frage aller Fragen. Das Paar verbindet Schloss Reinbek darüber hinaus mit Dänemark. Das Land ist Ilkas liebstes Reiseziel, während Andreas durch seine dänische Mutter familiäre Wurzeln dort hat. Auch der geschichtsträchtige Trauungsort selbst passt zu dieser Verbindung: Von 1773 bis 1867 befand sich das Schloss im Besitz der dänischen Krone.

Ilka hielt in einer gesundheitlich schwierigen Zeit zu Andreas. Andreas war nach eigener Aussage gesundheitlich angeschlagen und am Ende seiner Kräfte. Mit medizinischer Unterstützung schaffte es der Moderator schließlich, mehr als 50 Kilogramm abzunehmen. Nach der Trauung machte der Moderator deutlich, welche wichtige Rolle seine Frau auf diesem Weg spielte. "Ilka hat mir wahnsinnig geholfen. Sie hat ein wunderschönes Herz. Ich war damals am Ende meiner Kräfte. Heute ist der schönste Tag in unserem Leben. Unser Glück ist nun vollkommen", schwärmte Andreas gegenüber Bild. Inzwischen teilen die beiden nicht nur ihr privates Glück, sondern setzen sich auch gemeinsam für andere Menschen ein. Ilka gehört dem Vorstand der Andreas-Ellermann-Stiftung an. Die Organisation unterstützt ältere und bedürftige Menschen. Nach rund dreieinhalb Jahren Beziehung starten Andreas und Ilka nun als Ehepaar in ihr nächstes gemeinsames Kapitel.

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NIBOR Andreas Ellermann und seine Begleitung Ilka, Hamburg im September 2023

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Imago Andreas Ellermann und seine Freundin Ilka bei der öffentlichen Gedenkfeier für Carlo von Tiedemann im Hamburger Michel

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