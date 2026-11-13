Ina Borck teilt ein seltenes Foto von ihrem Partner Fabi

Es ist eine Premiere: Ina Borck (30) hat ein besonderes Schmankerl für ihre Follower. Auf Instagram gewährt die Influencerin einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben und präsentiert einen Schnappschuss ihres Partners Fabi. Auf dem Schnappschuss ist er gerade damit beschäftigt, ein Bild an der Wand zu befestigen. Fabi trägt ein dunkles Holzfällerhemd, darunter ein weißes Shirt und dazu eine helle Jeans. Gut zu sehen sind auch die Tattoos an seinem Arm, seine dunklen Haare und sein Bart. Ganz lüftet Ina das Geheimnis um ihren Liebsten allerdings noch nicht: Sein Gesicht ist auf der Aufnahme nicht zu sehen, denn Fabi hat den Arm erhoben und verdeckt es damit.

Zu der Szene aus ihrem Alltag schreibt Ina in ihrer Story knapp: "Macker bringt Bild an." Ergänzt werden ihre Worte durch einen Kusssmiley und einen Smiley, der gerührt wirkt. Ina nimmt ihre Follower regelmäßig mit, was ihr Privatleben betrifft. Ihren Partner hat sie bisher jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Das könnte sich in Zukunft allerdings ändern. Vor etwa fünf Wochen beantworteten Ina und Fabi gemeinsam Fragen ihrer Fans in einem Q&A. Das Paar erklärte, dass Fabi künftig öfter gemeinsam mit ihr vor der Kamera stehen und auch in ihren Videos zu sehen sein wolle. Wann genau sich der Freund der Influencerin zum ersten Mal komplett zeigen wird, verrieten die beiden nicht. Das neue Foto ist nun ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Inas Fans bekamen in der Vergangenheit aber schon Fabis Stimme zu hören. Erst in der vergangenen Woche hatte er sich zum Beispiel aus dem Off zu ihrem Outfit geäußert – und damit für einen amüsanten Moment gesorgt. Ina hatte eine schwarze Hose mit einem roten Oberteil kombiniert. Während sie selbst von ihrem Look begeistert gewesen war, hatte ihr Liebster ihn zu weihnachtlich gefunden. Ina hatte sich davon nicht beirren lassen. "Ich finds auf jeden Fall immer noch süß und werde es, glaube ich, anlassen", hatte sie erklärt. Mit dem Outfit hatte Ina zugleich einen persönlichen Erfolg präsentiert. Zu einem Ganzkörperfoto vor dem Spiegel hatte sie geschrieben: "Hab 12 kg abgenommen bisher."

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Instagram / inaontour Ina Borck, Social-Media-Bekanntheit

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Instagram / inaontour Ina Borcks Partner Fabi, November 2026

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