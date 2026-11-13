Pete Davidson kämpft weiter mit seiner Tattoo-Entfernung

Pete Davidson (32) steckt noch immer mitten in der langwierigen Entfernung seiner zahlreichen Tattoos. Bereits seit 2020 lässt sich der Comedian und Schauspieler seine einst großflächige Körperkunst Schritt für Schritt weglasern. Bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "How to Rob a Bank", die er gemeinsam mit seinem Co-Star Nicholas Hoult (36) besuchte, gab Pete nun ein Update zu der schmerzhaften Behandlung. Gegenüber E! News brachte er die Erfahrung unmissverständlich auf den Punkt: "Es ist brutal." Die Prozedur zeigt inzwischen deutliche Ergebnisse. Seine früher nahezu vollständig tätowierten Arme sind laut eigener Aussage mittlerweile fast wieder frei von Motiven. Zu sehen bekommt das allerdings kaum jemand. Seit rund einem halben Jahr versteckt Pete den aktuellen Stand nämlich unter Pullovern. Wie lange die Behandlung noch dauern wird, verriet er nicht.

Obwohl die Entfernung schmerzhaft ist und viel Geduld kostet, will Pete neue Tattoos nicht ganz ausschließen. "Man weiß nie, vielleicht kommen sie zurück", erklärte er gegenüber dem Sender. Doch der Comedian, der sich in seiner Karriere massiv unterschätzt fühlt, sprach nicht nur über seine Haut, sondern sorgte auch mit einer anderen Ankündigung für Lacher: Er brachte sich kurzerhand selbst als nächsten James Bond ins Spiel. "Ich werde es sein", scherzte Pete und legte nach: "Überraschende Wendung. Ich werde der erste amerikanische James Bond sein." Danach stellte er sich allerdings hinter seinen Kollegen, denn auch Nicholas' Name wird mit der Rolle in Verbindung gebracht. "Wenn es jemand bekommen sollte, dann der Typ neben mir. Er ist der Beste für den Job", schwärmte Pete. Zunächst sind die beiden jedoch gemeinsam in "How to Rob a Bank" zu sehen. Der Film soll am 13. November in den Kinos starten.

Privat hat sich für Pete im vergangenen Jahr einiges verändert. Der Schauspieler ist Vater der elf Monate alten Tochter Scottie, die er mit seiner Ex-Partnerin Elsie Hewitt (30) hat. Während seines ersten Jahres als Vater konnte der Schauspieler offenbar auch auf die Unterstützung von Filmpartner Nicholas zählen. Nicholas hat mit seiner Ehefrau Bryana Holly (33) vier Kinder und wurde für seinen Freund zu einem hilfreichen Vorbild. "Sehr unterstützend, und er erkundigt sich regelmäßig. Wir beide fragen nach der Familie des anderen und danach, wie es ihr geht, denn das tun Freunde", erzählte Pete. Die Geburt seiner Tochter hat seinen Blick auf das Leben laut eigener Aussage verändert. "Meine Prioritäten haben sich verschoben. Vater zu werden, ist aus so vielen Gründen großartig, aber es hat mir einfach klargemacht, dass die Dinge, die mir so wichtig waren, eigentlich keine Rolle spielen", erklärte er. Die Vaterschaft habe ihn außerdem "beruhigt". Mit seiner aktuellen Lebenssituation ist Pete daher absolut zufrieden: "Ich bin einfach glücklich, wo ich bin."

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Getty Images Pete Davidson bei den Netflix Upfronts 2026 in New York

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Getty Images Pete Davidson im Februar 2025

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