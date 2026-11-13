Emil Kusmirek und Felix gehen schon wieder getrennte Wege

Das Liebesglück hielt nur vier Wochen: Emil Kusmirek (36) und Felix Lessmeister sind kein Paar mehr. Erst im Oktober 2026 hatten die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht, nun bestätigt Emil in einem Statement seines Managements die Trennung: "Felix und ich gehen ab sofort getrennte Wege. Für mich ist die Beziehung beendet." Grund für seine Entscheidung seien Informationen gewesen, die ihn erst erreicht hätten, nachdem die ersten Berichte über die Romanze erschienen waren. Was genau er erfahren habe, möchte der Realitystar nicht öffentlich machen. Er betont jedoch, dass das Bild, das ihm zu Beginn vermittelt worden sei, für ihn nicht mit der Realität übereingestimmt habe. Dass es zwischen dem Paar bereits kriselte, deutete sich bei der Weltpremiere von "Kick Like a Woman" am 12. November in Köln an. Eigentlich wollten Emil und Felix dort zum ersten Mal gemeinsam als Paar über den roten Teppich gehen. Zu dem Event erschien der Sportler dann jedoch ohne seinen Partner.

Nach dem öffentlichen Bekanntwerden ihrer Beziehung sei Emil über Sachverhalte informiert worden, von denen er zuvor nichts gewusst habe. Mit einigen davon wolle er weder persönlich etwas zu tun haben noch öffentlich in Verbindung gebracht werden. Worum es sich dabei handelt, lässt er bewusst offen. "Ich werde keine Details nennen. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Aber natürlich verändert sich alles, wenn man plötzlich Informationen bekommt, die einem vorher nicht bekannt waren", erklärt Emil in seinem Statement. Darüber hinaus hätten ihm in der Beziehung Offenheit und Ehrlichkeit gefehlt. Mehrmals habe er Felix die Gelegenheit gegeben, offen mit ihm zu sprechen. Dennoch sei sein Vertrauen am Ende verloren gegangen. Für Emil wiegt das besonders schwer, weil er offenbar große Hoffnungen in die gemeinsame Zukunft gesetzt hatte. "Ohne Ehrlichkeit und Vertrauen kann ich keine Beziehung führen. Ich habe wirklich an uns geglaubt. Genau deshalb ist die Enttäuschung so groß", fasst er seine Gefühle zusammen.

Dabei hatte alles ganz harmonisch begonnen. Noch im Oktober hatte Emil seinen neuen Partner erstmals öffentlich präsentiert. Anschließend posteten die beiden gemeinsame Fotos, und gleich mehrere Medien berichteten über die frische Liebe. Anfang November sprachen Emil und Felix sogar darüber, sich künftig gemeinsame TV-Projekte vorstellen zu können. Doch nur kurze Zeit später kam es nicht mehr zu ihrem geplanten ersten offiziellen Paarauftritt. Bei der Kölner Premiere von "Kick Like a Woman" lief Emil allein über den roten Teppich. Sein Soloauftritt war demnach bereits ein sichtbares Zeichen dafür, dass zwischen den beiden etwas nicht stimmte. "Eigentlich war geplant, dass wir diesen Abend gemeinsam besuchen und dort zum ersten Mal offiziell als Paar auf dem Red Carpet auftreten. Dass ich letztendlich alleine gekommen bin, hatte bereits seinen Grund", stellt Emil in seinem Statement klar. Einen Monat nach dem öffentlichen Liebes-Outing ist die Beziehung der beiden damit bereits wieder beendet. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen will Emil nicht preisgeben.

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Imago Emil Kusmirek bei der Premiere des Musicals "Kick Like A Woman" im Depot 1 Carlswerk in Köln

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Imago Emil Kusmirek posiert bei der Premiere des Musicals "Kick Like A Woman" im Depot 1 Carlswerk in Köln

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