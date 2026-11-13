"Kampf": Jenny Frankhauser meldet sich zum Zoff mit Daniela

Jennifer Frankhauser (34) äußert sich nun ausführlicher zum Streit mit ihrer Schwester Daniela Katzenberger (40). Auf Instagram wollte ein Follower von der Influencerin wissen, weshalb ausgerechnet sie in dem Konflikt immer wieder als die Böse dargestellt werde. Jennifer nutzte die Frage, um ihre persönliche Sicht der Dinge etwas detaillierter zu erläutern. Dabei betonte sie, dass Außenstehende längst nicht die gesamte Geschichte kennen würden. Viele Details behalte sie nämlich bewusst für sich und trage sie nicht an die Öffentlichkeit. Dadurch könnten manche Menschen ihre Entscheidungen und Aussagen möglicherweise nicht nachvollziehen. Einen Sieg über ihre Schwester wolle die 34-Jährige trotz allem gar nicht erringen. Vielmehr sehne sie sich danach, endlich ihren Frieden zu finden. "Aber ich möchte diesen Kampf weder führen noch gewinnen! Ich habe das, worum es mir eigentlich ging, längst verloren", stellte Jennifer in ihrem Post klar.

Mit ihrem ehrlichen Statement wolle Jennifer ihren eigenen Angaben nach weder Aufmerksamkeit auf sich ziehen noch Werbung in eigener Sache machen. Auch eine erneute Auseinandersetzung mit Daniela wolle sie damit nicht provozieren. Vielmehr verfolge die Influencerin ein ganz anderes Ziel: Sie möchte das Thema endgültig abschließen. Immer wieder werde sie mit Fragen konfrontiert, wie es ihrer Schwester gehe, weshalb die beiden sich nicht mehr sehen und wie es um ihr Verhältnis stehe. Damit soll nun Schluss sein. "Ich wollte nicht jedes Mal aufs Neue mit diesem Thema konfrontiert werden, sondern einfach meinen Frieden finden und nach vorne schauen", erklärte Jennifer ihrer Community. Dass ihre Worte von allen richtig aufgenommen werden, scheint sie allerdings nicht zu erwarten. Vielmehr geht sie davon aus, erneut als Verantwortliche für den Streit hingestellt zu werden: "Und am Ende bin wahrscheinlich wieder ich die Böse. Achtet mal darauf und erinnert euch an meine Worte."

Der Konflikt mit ihrer Familie geht für Jennifer vor allem mit einer tiefen persönlichen Verletzung einher. Diese könnten ihrer Meinung nach jedoch nur wenige Menschen wirklich verstehen. Wie wichtig ihr der familiäre Zusammenhalt ist, hob sie in ihrem Statement besonders hervor: "Familie ist für mich das Wichtigste auf der Welt! Das sehen aber nicht alle so und damit muss ich leben." Gleichzeitig räumt Jennifer ein, dass sie ihre Bekanntheit ursprünglich ihrer älteren Schwester Daniela zu verdanken hat. Dafür sei sie ihr auch dankbar. Dennoch möchte sie als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen werden, die eigene Träume verfolgt, Erfolge erzielt und ihren ganz persönlichen Weg geht. Ihre Karriere habe sie sich selbst erarbeitet und nichts davon geschenkt bekommen. Deshalb wünsche sie sich, dass ihre Leistungen nicht ständig mit Daniela in Verbindung gebracht werden. Das gelte ihren Worten zufolge übrigens auch für ihre Schwester selbst.

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Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

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Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, 2026

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