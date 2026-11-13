Veränderte Optik: Megan Fox enthüllt ihre Schönheits-OPs

Megan Fox (40) räumt mit den anhaltenden Gerüchten um ihr verändertes Erscheinungsbild auf. Im Podcast "Call Her Daddy" von Alexandra Cooper (32) bestätigte die Schauspielerin mehrere Beautyeingriffe. So sei ihre Nase einmal operiert worden und auch an ihrer Brust habe sie verschiedene Optimierungen vornehmen lassen. Einen weiteren Eingriff erwähnte sie zwar, wollte aber nicht verraten, um welchen es sich handelt. Mit ihrer Offenheit will der Transformers-Star nach eigenen Worten gezielt gegen die Vorurteile rund um Schönheitsoperationen vorgehen. Zugleich machte sie deutlich, dass sie es ihren Kritikern ihrer Ansicht nach ohnehin nicht recht machen könne. "Ich habe das Gefühl, dass es da dieses Stigma gibt, und ich kann nicht gewinnen. Aber ich hoffe, dass es einige Menschen befreit", erklärte Megan.

Ihrer ersten Brustvergrößerung unterzog sich Megan nach eigener Aussage bereits mit 21 oder 22 Jahren. Damals habe sie sich für ein eher dezentes Ergebnis entschieden. Nachdem sie ihre Kinder gestillt hatte, legte sie sich erneut unters Messer und ließ ihre Brust ein weiteres Mal operieren. Andere Spekulationen über ihr Gesicht wies Megan dagegen entschieden zurück: Ein Facelift habe sie ebenso wenig durchführen lassen wie ein seitliches oder klassisches Augenbrauenlifting. Auch das Wangenfett sei bei ihr nicht operativ entfernt worden. Darüber hinaus bestritt sie Fettabsaugungen und andere körperformende Behandlungen. Damit widersprach sie zahlreichen Gerüchten im Netz, die in der Vergangenheit über angebliche Schönheits-OPs der Hollywooddarstellerin aufgekommen waren.

Die Diskussionen um Megans Körper waren zuletzt erneut aufgeflammt, als Fans vermuteten, die Schauspielerin habe sich einem Brazilian-Butt-Lift, also einer Povergrößerung mittels Eigenfett, unterzogen. Auch diesen Gerüchten hielt sie entgegen, dass bei ihr niemals Fett abgesaugt oder ihr Körper anderweitig operativ geformt worden sei. Dass sie ihre eigene Optik besonders kritisch betrachtet, hatte Megan schon früher offen thematisiert: Sie erklärte, unter einer körperdysmorphen Störung zu leiden und sich deshalb völlig anders wahrzunehmen, als andere Menschen sie sehen. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist Megan Mutter von vier Kindern. Ihre ersten drei Kinder stammen aus ihrer früheren Ehe mit Brian Austin Green (53). Im März 2025 kam zudem Tochter Saga Blade zur Welt, die sie mit ihrem Ex-Verlobten Machine Gun Kelly (36) hat.

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Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

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Getty Images Schauspielerin Megan Fox besucht die Olympus Fashion Week, September 2005 in New York City.

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