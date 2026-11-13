Sharon Osbourne fordert klare Konsequenzen für Russell Brand

Sharon Osbourne (74) findet nach dem Schuldspruch gegen Russell Brand (51) deutliche Worte. In der aktuellen Folge von "The Osbournes Podcast", den sie gemeinsam mit ihrem Sohn Jack (41) hat, stellte sie unmissverständlich klar: "Aber weißt du was? Wer mit dem Feuer spielt, muss dafür bezahlen." Die Podcastfolge wurde nach dem Schuldspruch aufgezeichnet. Das Strafmaß hatte der Londoner Southwark Crown Court zu diesem Zeitpunkt noch nicht verkündet. Russell war am 5. November wegen der Vergewaltigung einer Frau sowie sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen worden. Am Montag verhängte das Gericht schließlich eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten gegen ihn. Jack richtete den Blick im Podcastgespräch mit seiner Mutter vor allem auf die vier betroffenen Frauen: "Und natürlich sind da die Opfer. Es ist schrecklich, was sie ertragen mussten und was sie offensichtlich seit Jahrzehnten durchleben."

Sharon zeigte sich erleichtert, dass Russell nun von seinen Taten eingeholt worden sei. Den gesamten Fall bezeichnete sie als "hässlich". Gleichzeitig erinnerte sie an Russells Ehefrau Laura Gallacher (39) und die drei gemeinsamen Kinder. Auch sie müssten nun mit Russells Inhaftierung und den Folgen seiner Taten leben. Bei der Strafverkündung fand auch der zuständige Richter deutliche Worte: Er bezeichnete Russell als "Sexualstraftäter" und attestierte ihm "erschütternde Arroganz". Der Prominente habe seinen Bekanntheitsgrad ausgenutzt, um Frauen zu missbrauchen. Nach den Vorgaben des Gerichts muss Russell zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßen, bevor eine Entlassung überhaupt möglich ist. Zudem bleibt er lebenslang im Sexualstraftäterregister eingetragen. Damit ist die Sache für den Comedian aber noch nicht ausgestanden: Die Polizei ermittelt wegen zweier weiterer Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn.

Sharon und ihre Familie kennen Russell bereits seit mehr als 20 Jahren. Im Jahr 2006 war sie sogar in seiner Talkshow auf Channel 4 zu Gast. Als die Vorwürfe im September 2023 öffentlich wurden, machte die Moderatorin jedoch deutlich, dass sie bei Berichten über Missbrauch und Ausnutzung instinktiv den betroffenen Frauen beistehe. "Als Frau stelle ich mich automatisch auf die Seite der Frauen, wenn ich von solchen Fällen höre, in denen Frauen missbraucht und ausgenutzt wurden. Denn ich liebe Frauen und sie liegen mir am Herzen", sagte sie damals. Jack gab zu jener Zeit zu, dass es schwierig sei, Anschuldigungen gegen jemanden zu verarbeiten, den man persönlich kenne. Dass man einen Menschen kenne, bedeute für ihn aber nicht, dass dieser zu schweren Taten nicht fähig sei. Auch Katie Price (48) meldete sich nach dem Urteil in ihrem Podcast "The Katie Price Show" zu Wort. Sie war Russell in der Vergangenheit mehrfach begegnet. Das Model begrüßte seine Verurteilung vor allem mit Blick auf die Betroffenen. Zudem rief sie weitere mögliche Opfer dazu auf, sich ebenfalls zu melden.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sharon Osbourne und Russell Brand

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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