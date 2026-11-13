Ihr Baby geht jetzt vor: Jeanette Biedermann sagt Konzert ab

Jeanette Biedermann (46) legt ihre ambitionierten Bühnenpläne als frischgebackene Mami vorerst auf Eis: Eigentlich wollte die Sängerin am 28. November in Wien ihr großes Live-Comeback nach der Geburt ihres ersten Kindes feiern, doch daraus wird nun nichts. Vor rund zehn Wochen ist die Schauspielerin erstmals Mutter geworden und möchte ihre ungeteilte Aufmerksamkeit im Moment ganz ihrem kleinen Sohn schenken, wie ihr Management gegenüber Bunte bestätigte. Deshalb wird das geplante Bandkonzert in der Event- und Konzertlocation Portofino verschoben, sodass Fans den Auftritt nach Angaben des Veranstalters erst im Jahr 2027 erleben können. Wann genau es so weit sein wird, ist derzeit noch völlig offen, da bislang kein konkreter Ersatztermin feststeht. Wer sich bereits ein Ticket gesichert hat, muss sich dennoch keine Sorgen machen: Die gekauften Karten bleiben für das Nachholkonzert gültig.

"Jeanette Biedermann ist gerade zum ersten Mal Mutter geworden und konzentriert sich im Moment ganz auf ihr Baby. Deshalb wird das Konzert am 28. November in Wien verschoben", hieß es in dem offiziellen Statement des Managements. Im intimen Rahmen des Portofino finden rund 400 Gäste an Tischen direkt vor der Bühne Platz, wodurch Publikum und Künstler einander besonders nah sind – laut Eventim waren bereits knapp 40 Prozent der Karten vergriffen, während das Konzert auf Jeanettes eigener Webseite am Donnerstag noch immer mit dem ursprünglichen Datum gelistet wurde. Seit der Geburt ihres Kindes hat sich die Musikerin bisher erst ein einziges Mal in der Öffentlichkeit gezeigt, als sie Mitte Oktober eine Veranstaltung in Hamburg besuchte.

Noch während ihrer Schwangerschaft hatte Jeanette trotz Babybauch eifrig weitere Auftritte geplant und an neuen Songs gefeilt, doch nun steht ihr Baby im Mittelpunkt. Bei ihrem Eventbesuch in Hamburg schwärmte die frischgebackene Mama gegenüber Bild, dass sich ihr Sohn "prächtig" entwickle und ein "glückliches, zufriedenes Baby" sei. Selbst bei kurzen Auszeiten kreisen ihre Gedanken um ihren Nachwuchs: "Ich könnte alle 30 Sekunden zu Hause anrufen und fragen, wie es ihm geht! Das ist wundervoll", verriet sie dem Blatt. Im Alltag erhält Jeanette Unterstützung von ihrem Partner Sebastian – der bereits einen Sohn hat, sodass der Kleine mit einem großen Bruder aufwächst –, zwei Großmüttern und Freunden.

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Imago Jeanette Biedermann bei der Berlin Fashion Week

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jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im August 2026

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