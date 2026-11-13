"Sie braucht gerade Promo": Daniela Katzenberger über Jenny

Daniela Katzenberger (40) bezieht nun Stellung zum Zerwürfnis mit ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser und teilt dabei ordentlich aus. Gegenüber Bild deutete die Entertainerin an, dass hinter den jüngsten Aussagen der Sängerin auch Eigenwerbung stecken könnte. "Ich weiß natürlich auch, dass Jenny gerade etwas Promo und Aufmerksamkeit braucht", erklärte sie. Außerdem machte Daniela klar, dass sie sich ihren Ruhm selbst erarbeitet habe. Sie sei damals ohne Unterstützung von außen bekannt geworden und habe sich mit viel harter Arbeit eine Existenz aufgebaut. Davon hätten später auch ihre Liebsten profitiert. "Ich formuliere es mal vorsichtig: Meine komplette Familie – inklusive Jenny – konnte seitdem ein finanziell gutes und sorgloses Leben führen", fügte die TV-Bekanntheit hinzu. Ins Rollen gebracht hatte die Diskussion Jenny selbst: Wenige Tage zuvor hatte sie in einer Fragerunde auf Instagram verraten, dass das einst so innige Verhältnis der Schwestern zerbrochen sei und Funkstille herrsche.

Jenny will den Vorwurf, sie habe ihren Erfolg einzig und allein Daniela zu verdanken, allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Es störe sie, dass sie immer wieder als undankbar hingestellt werde, nur weil sie durch ihre Schwester ins Rampenlicht gerückt sei. Ihre Antwort auf Danielas Worte fiel deutlich aus: "Egal, wer dir die Türen öffnet, durchgehen musst du schon selbst", stellte sie gegenüber Bild klar. Daniela wiederum sieht die Schuld an der Funkstille nicht nur bei sich. "Kontakt ist auch keine Einbahnstraße! Auch Jenny weiß, wo ich wohne", erklärte die TV-Bekanntheit dem Blatt. Trotz der angespannten Situation spricht die TV-Bekanntheit liebevoll über ihre Halbschwester und versichert: "Ich habe meine Schwester sehr, sehr lieb, und das wird auch immer so bleiben. Ich werfe ihr überhaupt nichts vor." Jenny beschreibt ihre eigene Haltung deutlich nüchterner. Sie wolle die Auseinandersetzung nicht weiter anheizen und habe auch keinen Groll. "Ich habe damit abgeschlossen", erklärt sie gegenüber der Zeitung. Damit machen beide deutlich, dass sie die derzeitige Distanz unterschiedlich bewerten, ohne einander offen anzugreifen.

Früher waren Daniela und Jenny nach eigener Aussage unzertrennlich. Rückblickend bezeichnet Jenny ihre Halbschwester gegenüber Bild sogar als ihre beste Freundin: "Ich hatte halt immer nur sie. Sie war mein Ein und Alles." Mit der Geburt von Danielas Tochter Sophia im Jahr 2015 habe sich das Verhältnis jedoch gewandelt. Jenny habe sich außen vor gelassen und "wie B-Ware behandelt" gefühlt, während Daniela sich ganz auf ihre eigene Familie konzentriert habe. Besonders weh tut ihr, dass ihre Söhne Damian und Milan ihre Tante kaum kennen. Zwar lebt Jenny in Worms und Daniela mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (59) und Sophia auf Mallorca – doch selbst wenn die Auswanderin bei Mama Iris Katzenberger (59) zu Besuch ist, die nur rund 300 Meter von Jenny entfernt wohnt, schaue sie nicht vorbei. Zu ihrer Nichte hält Jenny aber weiterhin per WhatsApp Kontakt. Als Sophia noch ein Baby war, habe sie täglich auf sie aufgepasst und sie "wie mein eigenes Kind" gesehen.

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Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im November 2015

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Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

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