Funke fehlte: Darum lud Bauer Andi Hofdamen trotzdem ein

Bei Bauer sucht Frau sorgte Mutterkuhhalter Andi für eine überraschende Wendung: Beim Scheunenfest hatte er sich zunächst für Johanna und Chiara als Hofdamen entschieden. Doch kaum waren die beiden auf seinem Hof angekommen, war das Kennenlernen auch schon wieder beendet – und das, noch bevor die Hofwoche überhaupt richtig begonnen hatte. Jetzt erzählt der Landwirt im Interview mit Promiflash, warum es dazu kam. Als er die zwei Frauen ausgewählt hatte, sei er sich offenbar noch nicht unsicher gewesen. Die Zweifel kamen erst später. Auf der Fahrt zurück ins Hotel habe sich die Anspannung des aufregenden Tages gelegt. Erst dann habe er seine Wahl noch einmal mit etwas Abstand durchdacht. "Ich lag dann auch bis nachts um vier wach, weil mich das ganze Thema einfach nicht losgelassen hat. Und da hab ich für mich entschieden, dass ich mit den Mädels keine Hofwoche machen kann, weil da einfach nicht genügend Interesse, Gefühle oder der berühmte Funke da waren", berichtet er im Interview.

Wie es ihm in dieser Nacht ging, beschreibt der Landwirt gegenüber Promiflash so: "Ich sag' mal so: Als das Scheunenfest vorbei war und wir auf dem Rückweg zum Hotel waren, ist bei mir erst mal der ganze Stress von dem Tag abgefallen. Da hab ich mir noch mal in Ruhe Gedanken über die Auswahl gemacht, die ich getroffen hatte." Für Andi kam es nicht infrage, die Hofwoche dennoch fortzusetzen und den beiden Frauen dadurch falsche Hoffnungen zu machen. "Ich hätte es einfach nicht ehrlich gefunden, mit den Mädels eine Hofwoche zu machen, wenn ich eigentlich schon weiß, dass ich mich am Ende des Tages für keine von beiden entscheiden werde. Deswegen hab ich das Ganze abgebrochen", sagt er.

Johanna und Chiara wussten nichts von den Gedanken des Projektleiters, als sie sich nach der Einladung auf den Weg zu seinem Hof machten. Beide freuten sich darauf, den 30-Jährigen während der Hofwoche besser kennenzulernen. Lange dauerte ihr Besuch allerdings nicht. Kurz nachdem sie angekommen waren, holte Andi die beiden Frauen auf der Weide zur Seite. Dort sagte er ihnen, dass das Kennenlernen für beide vorbei sei. Ihre Hoffnung auf romantische Tage auf dem Land hatte sich damit erledigt. Sichtlich überrumpelt schilderte Chiara ihre Gefühle in der Show folgendermaßen: "Ich bin grad ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ich bin sehr überrascht. Das war auf gar keinen Fall irgendwie absehbar oder vorhersehbar gewesen." Sie kritisierte: "Für mich wäre es einfach schön gewesen, das früher zu erfahren. Es wirkt für mich unehrlich." Auch Johanna schloss sich diesem Urteil an und zeigte sich alles andere als begeistert.

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RTL Andi und seine Hofdamen, "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Andi von "Bauer sucht Frau" Staffel 22

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