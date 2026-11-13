Thomas Markle soll in Haft von Mitgefangenen getrennt werden

Thomas Markle Sr. (82) bleibt weiterhin hinter Gittern. Der Vater von Herzogin Meghan (45) sitzt derzeit im US-Bundesstaat Florida in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials. Zwischenzeitlich war er zwar gegen Kaution vorläufig freigekommen, eine der Auflagen war allerdings das Tragen einer elektronischen Fußfessel. Genau diese soll Thomas am Montag entfernt haben, woraufhin er erneut festgenommen wurde. Richterin Lindsay Griffin widerrief daraufhin am Dienstag seine Freilassung gegen Kaution. Außerdem traf sie eine besondere Anordnung: Thomas soll in der Haftanstalt getrennt von anderen Gefangenen untergebracht werden, soweit das praktisch umsetzbar ist. Er soll also weder mit Häftlingen zusammenkommen, die noch auf ihren Prozess warten, noch mit bereits verurteilten Insassen. Auch Gefangene, deren Berufungsverfahren noch läuft, sollen von ihm ferngehalten werden.

Seine erste Festnahme liegt erst wenige Tage zurück. Schon am vergangenen Freitag war Thomas vorläufig festgenommen und wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt worden. Nach einem ersten Gerichtstermin in Tampa durfte er zunächst in seine Senioreneinrichtung zurückkehren, wo er unter elektronisch überwachtem Hausarrest stand. Laut den Ermittlungsangaben hatten die Behörden vorher zwei Lagerräume durchsucht, die Thomas gemietet haben soll. Dabei stellten die Ermittler 78 Gegenstände sicher. Darunter sollen sich Bildmaterial und Bücher befinden, die mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen in Verbindung stehen. Zuvor soll bereits auf den Philippinen belastendes Material aufgetaucht sein. Bei seinem ersten Gerichtstermin äußerte sich Thomas nicht zu den Vorwürfen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Meghan selbst ist schon seit einigen Jahren von ihrem Vater entfremdet. Zuletzt soll sie ihn vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (42) im Jahr 2018 gesehen haben. Zur Trauung reiste Thomas damals nicht nach Großbritannien. Stattdessen führte Meghans Schwiegervater Charles sie zum Altar. Nachdem die Berichte über die Vorwürfe bekannt geworden waren, meldete sich die Herzogin Ende Oktober mit einem eigenen Statement zu Wort. Darin bezeichnete sie sich selbst als "zutiefst bestürzt". Außerdem erklärte sie, dass britische Sicherheitsbehörden sie bereits 2018 über "beunruhigende und verstörende Vorwürfe" gegen ihren Vater informiert hätten.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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