Kartenlegerin packt über Beziehung von Serkan und Samira aus

Samira Yavuz (32) hat einen Blick in ihre Zukunft gewagt – und dabei ging es auch um ihre Vergangenheit mit Serkan Yavuz (33). In einer neuen Folge von "Main Character Mode" empfing der Realitystar Kartenlegerin Elina. Elina warf einen genaueren Blick auf Samiras Gefühlswelt, ihre Zukunft und ihre vergangene Beziehung. Dabei meinte sie, alte Verletzungen zu erkennen, die Serkans Verhalten auf der Seele seiner Ex-Partnerin hinterlassen haben könnte. Die Karten deutete sie als möglichen Hinweis darauf, dass Samira in der Vergangenheit betrogen worden sei. Damit liegt sie nicht falsch, denn Serkan betrog die Mutter seiner Kinder mit Evanthia Benetatou (34). Nach Ansicht der Kartenlegerin habe Serkans Handeln emotional sehr viel in Samira kaputtgemacht. Zum ursprünglichen Zustand der Beziehung zurückzufinden, sei dadurch kaum noch möglich gewesen. Dass es dabei um den zweifachen Vater geht, machte Samira mit einem Augenzwinkern unmissverständlich klar: "Ja, liebe Grüße an Serkan an der Stelle. Wir wissen alle Bescheid."

Schon zu Beginn der Sitzung machte Elina eine Person aus, die offenbar eine zentrale Rolle in Samiras Leben spielt. Bis dato nannte sie keine Namen. Dieser Mensch habe großen Einfluss auf ihre Entscheidungen, Zukunftspläne und Gefühle, aber auch auf ihre Ängste. Dem Mann ordnete die Kartenlegerin eine dominante "Herrscherenergie" zu. Weitere Karten standen ihrer Auslegung nach für unterdrückte Gefühle, Sorgen um die Zukunft und die Frage nach Stabilität. Eines war für Elina in der Folge aber eindeutig: "Ich sehe auch ganz klar: Du bist nicht mit diesem Mann zusammen. Das ist jemand, mit dem hattest du eine Liebesbeziehung, aber ich sehe euch jetzt nicht zusammen." Als sie anschließend Karten für Samira und Serkan zog, erkannte sie eigenen Worten zufolge sehr ähnliche Energien. Den "Ritter der Stäbe" bezeichnete sie als Fremdgehkarte. Der "Turm" stehe für tiefgreifende Schäden, die sich nicht vollständig reparieren ließen. Als weiteren möglichen Konflikt nannte Elina, dass Serkan womöglich nicht so präsent gewesen sei, wie Samira es sich gewünscht habe. In jeglicher Hinsicht kann diese Präsenz gedeutet werden.

Trotz der Verletzungen, die sie in den Karten zu erkennen glaubte, sah Elina die Trennung als richtigen Schritt für Samira. Ihrer Einschätzung nach stehe die Influencerin mittlerweile auch hinter dieser Entscheidung. Seit dem Liebes-Aus habe Samira wieder mehr zu sich selbst gefunden und neue Kraft gewonnen. Die Kartenlegerin attestierte ihr sogar eine ausgeprägte "Macherenergie". Ganz aus Samiras Leben verschwinden werde Serkan laut der Legung aber nicht. Elina geht davon aus, dass er auch künftig eine wichtige Rolle für Samira und ihre Gefühlswelt spielen werde. Die Ex-Partner haben zwei gemeinsame Kinder. Bei sämtlichen Aussagen handelt es sich um Deutungen der Kartenlegerin. Samira selbst ging in der Folge offen damit um, wer gemeint war, und schickte ihrem Ex mit einem Augenzwinkern Grüße.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige Anzeige