Taylor Swift schwärmt von ihrer besten Freundin Abigail

Taylor Swift (36) weiß genau, bei wem sie nach anstrengenden Zeiten neue Kraft tanken kann. In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift Bunte hat die Sängerin jetzt offen darüber gesprochen, welche Rolle ihre beste Freundin Abigail in ihrem Leben spielt. Besonders nach ihrer vergangenen Tour, die ihr körperlich viel abverlangt hatte, war die enge Vertraute für sie da. "Ich war völlig erschöpft! An den Tagen zwischen den Konzerten lag ich eigentlich nur noch im Bett", gesteht Taylor dem Magazin. Statt Partymarathon hieß es also: Decke bis zur Nasenspitze hochziehen und Kräfte sammeln. Genau in solchen Phasen ist Abigail für die Musikerin ein echter Rückzugsort. Bei ihr kann Taylor einfach sie selbst sein. Eine Fassade braucht sie dort nicht, und Erwartungen muss sie auch keine erfüllen.

Besonders viel bedeutet Taylor Swift, dass Abigail sie mit all ihren Eigenheiten kennt und annimmt. "Wissen Sie, wie schön es ist, jemanden zu finden, bei dem man sich überhaupt nicht verstellen muss? Der einen mit all seinen verrückten Eigenheiten versteht und genau so liebt, wie man wirklich ist? Genau das habe ich damals mit Abigail gefunden", schwärmt sie. Nach den kräftezehrenden Monaten auf Tour bekommt dieses ehrliche Miteinander für die Sängerin ein ganz besonderes Gewicht. Auf der Bühne liefert sie vor ihren Fans Abend für Abend Höchstleistung. Bei ihrer besten Freundin darf Taylor dagegen einfach mal durchatmen. Scheinwerferlicht, Choreografie und Kostümwechsel sind dort kein Thema. Abigail kennt offenbar nicht nur die öffentliche Künstlerin, sondern auch die private Seite hinter dem weltweiten Erfolg.

Doch die Verbindung der beiden Frauen ist für Taylor nicht nur von tiefem Verständnis geprägt. Wie sie im Interview verrät, verbindet sie mit Abigail auch ein ähnlicher Humor und eine gewisse Leichtigkeit im Umgang miteinander. "Es ist wunderschön, jemanden zu finden, der genauso verrückt und albern ist wie man selbst", erzählt die Musikerin. Damit gehört die Freundin zu dem engen persönlichen Umfeld, in dem sich die Musikerin verstanden und angenommen fühlt, und zwar genau so, wie sie ist. Der Name Abigail taucht übrigens auch in Taylors Musik auf. In ihrem Song "Fifteen" vom Album "Fearless" aus dem Jahr 2008 blickt sie auf ihre Teenagerzeit zurück und erwähnt ihre Freundin dabei namentlich. Die beiden hatten sich in der Highschool kennengelernt. Seitdem sind sie Freundinnen geblieben.

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Getty Images Abigail Anderson und Taylor Swift bei den Grammy Awards am 8. Februar 2015 in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift, Sängerin

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