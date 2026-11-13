Weg von Realityshows: Samira Yavuz möchte jetzt moderieren

Samira Yavuz (32) will beruflich einen neuen Weg einschlagen. Statt sich weiterhin vor allem als Kandidatin in Realityshows zu zeigen, möchte die Influencerin, die einst durch Der Bachelor bekannt wurde, künftig lieber selbst moderieren. Über diesen Wunsch spricht Samira in einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode", in der sie eine Kartenlegerin zu Gast hat. Obwohl das Fernsehen nach wie vor eine große Anziehungskraft auf sie ausübt, fühlt sie sich in der Realitywelt offenbar nicht mehr richtig zu Hause: "Damit kann ich mich gar nicht mehr identifizieren. Mit Formaten auch ganz wenig. Es gibt nur ganz wenige – nur noch zwei oder drei –, bei denen ich sagen würde, das wäre interessant für mich." Ganz vom Bildschirm verabschieden möchte sich Samira deshalb aber nicht. Im Gegenteil: "Ich würde gerne in die Moderationsrichtung gehen und weg von der Kandidatenseite gehen", stellt der Realitystar im Podcast klar.

Neben ihren Moderationsträumen treibt Samira aber noch eine ganz andere Frage um: Was passiert eigentlich, wenn Instagram eines Tages nicht mehr die Rechnungen bezahlt? Aktuell verdient die Influencerin unter anderem über Instagram ihr Geld. Darauf möchte sie sich für die Zukunft jedoch nicht allein verlassen. Schließlich könnte die Social-Media-Plattform als Einnahmequelle irgendwann keine Rolle mehr spielen. Eine Rückkehr in ihren früheren Beruf scheint für Samira dabei nicht die bevorzugte Lösung zu sein. Stattdessen beschäftigt sie sich mit der Frage, wie sie ihr bereits vorhandenes Vermögen sinnvoll einsetzen kann, um auch ohne Instagram dauerhaft abgesichert zu sein: "Ich würde ungern zurück in meinen alten Job wollen und bin am Überlegen, was ich aktuell mit meinem Vermögen machen würde, um mich für die Zukunft abzusichern", erzählte sie in ihrem Podcast. Welche konkreten Möglichkeiten sie dafür derzeit in Betracht zieht, führt Samira in der Folge allerdings nicht näher aus.

Vollständig ausgeschlossen hat Samira weitere Auftritte als Realitykandidatin trotz ihres angestrebten Kurswechsels nicht. Für einige wenige, gezielt ausgewählte Formate könnte sie sich demnach weiterhin begeistern. Zu diesen Ausnahmen gehört offenbar die RTL-Show "Die Verräter". Erst vor einigen Wochen bezeichnete Samira das Format in ihrem Podcast als ihre Wunschshow. Sie könne sich dort sowohl in der Rolle einer Loyalen als auch als Verräterin vorstellen, erklärte sie damals. Besonders reizvoll fand Samira an dem Spiel die Aussicht, ihre prominenten Mitspieler zu täuschen. Dabei wolle sie selbst möglichst unauffällig bleiben und den Verdacht stattdessen auf andere Teilnehmer lenken. In dem Format treten bekannte Gesichter gegeneinander an. Einige von ihnen agieren im Geheimen als Verräter, während die übrigen Kandidaten versuchen, diese zu enttarnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Influencerin Samira Yavuz, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Juli 2026

Anzeige Anzeige