"Lache gerne": Der Graf von Unheilig schmunzelt über Image

Auf der Bühne kennen ihn die Fans meist im schwarzen Anzug, mit ernster Miene und melancholischen Songs. Doch privat zeigt sich Unheilig-Frontmann Der Graf von einer anderen Seite. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa spricht der Musiker nun über sein Image und stellt klar, dass er abseits der Bühne keineswegs ständig in düsterer Stimmung ist. "Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich lache gerne und bin auch lustig", erklärt der Sänger. Schließlich bekommen die Zuschauer bei seinen Auftritten vor allem seine Kunstfigur zu sehen. Deshalb würden ihn manche für einen Musiker halten, der ausschließlich traurige Lieder singt und sich ständig mit dem Weltschmerz beschäftigt. Mit diesem Bild möchte Der Graf aufräumen.

Woher sein düsteres Image stammt, kann der Musiker genau erklären. Seinen Ursprung habe es in den Anfangsjahren von Unheilig und der damaligen Gothicszene. Damals trat der Sänger in einem Mantel mit Rüschen und schweren Stiefeln auf. In der Öffentlichkeit ließ er sich zudem kaum lächeln sehen. So entwickelte sich die ernste Bühnenfigur, mit der ihn viele Menschen bis heute verbinden. Auch der Bandname Unheilig hat für Der Graf eine persönliche Bedeutung. Der Musiker bezeichnet sich selbst als sehr gläubig, allerdings nicht im klassischen Sinne, wie ihn die Religionen vorgeben. Dass er gerne seinen eigenen Weg geht und sich nicht viel vorschreiben lässt, bestätigt er ebenfalls: "Wenn man mir sagt, mach das nicht, mache ich das erst recht. Ein kleiner Revoluzzer", verrät er.

Hinter seiner Bühnenfigur hat Der Graf allerdings auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Diese seien für ihn ein wichtiger Antrieb beim Schreiben seiner Songs. "Ich brauche die Musik manchmal als Ventil, um mir das Leben zu erklären", erzählt er. Auf seinem aktuellen Album "Liebe, Glaube, Monster" steht das Monster unter anderem für seine Angst vor dem Scheitern. Zudem beschäftigt sich der Musiker darin mit der Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Nach seinem vermeintlichen Abschiedskonzert im Jahr 2016 wollte er sich eigentlich stärker seiner Familie widmen. Später musste er jedoch mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus. Dieses Erlebnis brachte ihn schließlich dazu, auf die Bühne zurückzukehren. In den vergangenen Jahren hatte Der Graf außerdem den Tod seiner Eltern, gesundheitliche Beschwerden und einen Sturz von der Bühne zu verkraften. Nach der bevorstehenden Tour und einigen Sommerfestivals im Jahr 2027 möchte sich der Musiker zunächst wieder zurückziehen und an neuen Songs arbeiten.

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Getty Images Unheilig tritt bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig auf, Dezember 2025

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Imago Unheilig-Sänger Der Graf beim Auftakt der Abschiedstour in der Mercedes-Benz-Arena Berlin

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