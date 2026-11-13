Roger Waters reicht Scheidung von seiner fünften Ehefrau ein

Roger Waters zieht aktuell alle Aufmerksamkeit auf sich – allerdings nicht aus den schönsten Gründen. Die Pink-Floyd-Legende hat nach rund fünf Jahren Ehe die Scheidung von seiner Frau Kamilah Chavis eingereicht. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die das Magazin People einsehen konnte. Demnach stellte der Musiker den Antrag am Dienstag beim New York Supreme Court. Roger ist 83 Jahre alt, seine Noch-Ehefrau ist 48. Dabei sah der Beginn der Liebe noch so glücklich aus: 2021 gab Roger die Hochzeit mit Kamilah über Facebook bekannt. Damals schrieb er noch dazu: "Ich bin so glücklich, endlich eine, die bleibt." Eine offizielle Stellungnahme des Paares zu den Trennungsgründen gibt es noch nicht.

Roger und Kamilah haben sich während einer Konzertreihe kennengelernt. Kamilah arbeitete als Fahrerin der Band und chauffierte die Musiker zwischen den Hotels und Stadien hin und her. Bereits 2018 erzählte der Musiker gegenüber Infobae: "Ich war zwei Wochen lang am selben Ort, und wir wurden zwischen dem Hotel und dem Stadion hin- und hergefahren. Mein Sicherheitsmann saß bei ihr, und die beiden unterhielten sich, während ich hinten saß. Ich weiß nicht, irgendetwas zog mich an." Schließlich habe er die Fahrerin vom Rücksitz des Wagens aus angesprochen und mit ihr geflirtet. Im Mai 2023 zogen die beiden nach München, wo sie seither gelebt hatten.

Die Ehe mit Kamilah war für Roger bereits die fünfte. Zuvor war er von 1968 bis 1975 mit Judith Trim verheiratet, anschließend von 1976 bis 1992 mit Carolyne Christie. Danach folgte von 1993 bis 2001 die Ehe mit Priscilla Phillips. Von 2012 bis 2015 war der Brite schließlich mit Laurie Durning verheiratet. Aus seinen Beziehungen gingen insgesamt drei Kinder hervor: Harry und India stammen aus der Ehe mit Carolyne, Sohn Jack aus der Verbindung mit Priscilla.

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Getty Images Roger Waters, Sänger

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Getty Images Roger Waters, Pink-Floyd-Bassist

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