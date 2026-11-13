2. Baby im Anmarsch: Kai Havertz wollte "jung Vater werden"

Anfang September haben Kai Havertz und seine Frau Sophia die freudigen Nachrichten öffentlich gemacht: Sie erwarten ihr zweites gemeinsames Kind! Gegenüber RTL spricht der Fußballer nun über seine wachsende Familie und wie sehr er sich auf den Nachwuchs freut. Denn wie er verrät: "Ich wollte immer jung Vater werden. Dass der Traum dann in Erfüllung gegangen ist, ist etwas ganz Besonderes." Lange wird es nicht mehr dauern, bis das Nesthäkchen auf der Welt ist – nur noch wenige Monate. Die wachsende Familie ist für ihn zugleich ein wichtiger Anker, der ihm fernab von Stadion und Trainingsplatz Stabilität gibt. Gerade im oft hektischen Alltag eines Profifußballers spielt dieser Rückhalt für den Kicker eine große Rolle.

Gerade wenn es auf dem Spielfeld nicht besonders rund läuft, findet er Halt bei seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn Romeo June. Sie halfen ihm schon in der Vergangenheit, die Rückschläge besser einzuordnen und zu verarbeiten. Seine Familie sei "etwas, was einen, wenn man schlechte Zeiten hat im Fußball, wieder auf den Boden holt", betonte der Arsenal-Star gegenüber RTL Sport. Auf den neuen Nachwuchs freut sich Kai ganz besonders aktuell. Wie er selbst schwärmt: "Und jetzt wächst die Familie nochmal. Ich freue mich drauf!"

Kai und Sophia sind bereits seit 2018 ein Paar. Im Jahr 2023 ging der Fußballer vor seiner Liebsten auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Im Sommer 2024 gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Nicht einmal ein Jahr später folgte das nächste große Glück: Ende März 2025 kam ihr erster Sohn Romeo June zur Welt. Als Kai im Jahr 2020 von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea wechselte, ließ Sophia ihr gewohntes Umfeld in Deutschland hinter sich und zog mit ihm nach England. Dort ist das Paar bis heute zu Hause, denn seit 2023 läuft der Fußballer für den FC Arsenal auf.

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Getty Images Kai Havertz jubelt über sein erstes Tor für Deutschland gegen Paraguay bei der WM 2026 in Foxborough

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Instagram / sophiaaemelia Fußballspieler Kai Havertz und seine Frau Sophia Havertz

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