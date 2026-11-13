Schickte Frauen sofort zurück: Darum ließ Andi sie anreisen

Bei Bauer sucht Frau hat Andi die Gemüter der Zuschauer und seiner Auserwählten erhitzt. Nach dem Scheunenfest hatte der Mutterkuhhalter die beiden Kandidatinnen Johanna und Chiara noch voller Zuversicht zur Hofwoche eingeladen. Doch kaum waren die beiden Frauen auf seinem Hof angekommen, machte der Landwirt einen Rückzieher. Er brach das Kennenlernen ab und schickte beide Frauen wieder nach Hause. Doch warum hatte er die Hofdamen überhaupt erst zur Hofwoche eingeladen? Im Interview mit Promiflash erklärt Andi jetzt seine Beweggründe. Er wollte Johanna und Chiara aus Respekt von Angesicht zu Angesicht absagen. Die Nachricht aus der Ferne zu übermitteln, kam für ihn nicht infrage. "Ich finde, das ist auch eine Form von Respekt den Mädels gegenüber. So etwas über eine Videonachricht zu machen, finde ich sogar ein bisschen feige", erklärte er. Stattdessen setzte der Unternehmer auf ein persönliches Gespräch mit den beiden Frauen.

Für den TV-Bauern stand von Anfang an fest, wie er die Sache angehen wollte. "Das war für mich eigentlich ganz klar", betont Andi gegenüber Promiflash. Und weiter: "Wenn man so eine Entscheidung trifft, dann sollte man auch persönlich dazu stehen und sie erklären. Für mich gehört sich das einfach so. Da gibt es auch gar keine Diskussion." Dem Landwirt ist es wichtig, hinter seinen Entscheidungen zu stehen und seinem Gegenüber zugleich die Möglichkeit zu geben, direkt Fragen an ihn zu richten. "Ich stehe zu meinen Entscheidungen und lasse mich dann auch gerne mit Fragen löchern, wenn die andere Person das möchte. Ich bin einfach ein großer Fan davon, wichtige Dinge von Angesicht zu Angesicht zu klären", fasst er seine Haltung zusammen.

Johanna und Chiara zeigten zunächst wenig Verständnis für Andis Vorgehen. Aus Sicht der beiden Kandidatinnen wäre es fairer gewesen, wenn der Landwirt sie bereits vor ihrer Anreise telefonisch über seine Entscheidung informiert und das Kennenlernen auf diesem Weg beendet hätte. Schließlich hatten sich beide Frauen auf die gemeinsame Hofwoche gefreut. Sie hatten gehofft, den Mutterkuhhalter dort noch besser kennenzulernen. Statt romantischer Stunden auf dem Hof nahm das Treffen jedoch schon auf der Weide eine unerwartete Wendung. Noch bevor die Hofwoche richtig begonnen hatte, eröffnete Andi den Hofdamen, dass ihre gemeinsame Zeit bei ihm bereits wieder vorbei sei. Mit der Absage an beide Frauen fand das Liebesabenteuer von Johanna und Chiara ein jähes Ende.

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RTL Andi von "Bauer sucht Frau" Staffel 22

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RTL Andi und seine Hofdamen, "Bauer sucht Frau", 2026

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