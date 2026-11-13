Mauro Icardi soll Tochter geschlagen und eingesperrt haben

Gegen Mauro Icardi (33) werden schwere Anschuldigungen erhoben. Er sei gegenüber seiner Tochter gewalttätig geworden. Der argentinische Fußballstar soll die elfjährige Francesca zunächst von der Schule abgeholt haben, obwohl sie gerade eine Prüfung schrieb. Wie unter anderem Montevideo Portal berichtet, soll er das Mädchen anschließend in sein Haus in Tigre in der Nähe von Buenos Aires gebracht haben. Dort soll er seine Tochter geschlagen und eingesperrt haben. Francesca habe sich daraufhin mit einer beunruhigenden Nachricht an ihre Mutter Wanda Nara (39) gewandt: "Papa hat mich geschlagen. Ich habe Angst." Die Argentinierin brach sofort ihre laufenden Dreharbeiten für "MasterChef" ab und fuhr umgehend zum Anwesen ihres Ex-Partners. Der Sportler bestreitet die Vorwürfe vehement. Seine Anwälte betonten in einer Stellungnahme: "Mauro Icardi hat seine Tochter niemals geschlagen." Es gilt die Unschuldsvermutung.

Als Wanda in Tigre ankam, soll die Situation vor dem Haus eskaliert sein. Zwischen den ehemaligen Partnern soll ein heftiger Streit ausgebrochen sein. Es rückten sowohl Sicherheitskräfte als auch die Polizei an. Laut einem Bericht des Senders América TV habe Mauro sich geweigert, mit den Beamten zu sprechen. Auch die Nachricht seiner Tochter habe er ihnen nicht zeigen wollen. Wanda verließ das Anwesen zusammen mit Francesca und der zehnjährigen Isabella und erstattete Strafanzeige. Gegen den Fußballstar soll inzwischen ein Kontakt- und Annäherungsverbot für 45 Tage in Bezug auf Francesca verhängt worden sein. Bei der Frage nach möglichen Verletzungen gibt es allerdings unterschiedliche Angaben: Eine Ärztin der Provinz Tigre soll keine Verletzungen festgestellt haben. Ein Polizeiarzt soll jedoch welche dokumentiert haben.

Das Verhältnis zwischen Mauro und Wanda war schon lange vor den aktuellen Vorwürfen angespannt. Bereits vor einem Jahr hatte der Fußballer seiner Ex öffentlich vorgeworfen, ihm sieben Millionen Euro gestohlen zu haben. Laut Corriere dello Sport hatte er in den sozialen Medien ein Foto von Wandas Bankkonto geteilt. Dazu hatte er behauptet, sie habe das Geld unrechtmäßig auf ihr persönliches Konto überwiesen. Wanda hatte die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Wandas Anwalt Giuseppe Di Carlo hatte rechtliche Schritte wegen der Veröffentlichung sensibler Daten und wegen Verleumdung angekündigt. Er hatte Mauro vorgeworfen, den Ruf seiner Mandantin schädigen zu wollen. Zudem hatte der Jurist Schadenersatz gefordert: "Aufgrund der dargestellten Tatsachen werden wir außerdem zivilrechtlich vorgehen, um Ersatz für alle erlittenen und noch zu erleidenden Schäden zu erhalten."

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Getty Images Mauro Icardi und Wanda Nara, Februar 2019

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Getty Images Wanda Nara und Mauro Icardi, Mai 2019

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