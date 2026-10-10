Jeanette Biedermann (46) spricht über ihr Leben als Neu-Mama

Rund sechs Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes hat sich Jeanette Biedermann (46) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Beim "Deichmann Fashion Talk" am 8. Oktober in Hamburg sprach die Sängerin im RTL-Interview offen über ihren neuen Alltag als Mutter und fasste ihr Befinden mit klaren Worten zusammen: "wahnsinnig müde und wahnsinnig glücklich". Wie sehr das Leben mit einem Neugeborenen den Tagesablauf bestimmt, machte sie an kleinen Beispielen deutlich. Manchmal sei es schon 16 Uhr, ohne dass sie gefrühstückt oder ihre Zähne geputzt habe. Auch das Duschen gerate zur Mission auf Zeit: Liegt der Kleine zufrieden in seiner Wippe, beobachtet Jeanette ihn durch das Duschfenster und beeilt sich, bevor er sie wieder braucht. Gerade lerne sie deshalb, wie wichtig Selbstfürsorge sei. Anfangs habe sie alles allein bewältigen und stets die Kontrolle behalten wollen. Inzwischen kann sie ihren Sohn auch Angehörigen anvertrauen, die mit ihm mehrere Stunden spazieren gehen.

Auch körperlich ist die Geburt noch nicht ganz verarbeitet. Jeanette habe sehr lange in den Wehen gelegen und beschrieb die Entbindung beim Deichmann Fashion Talk als "wirklich heftig". Ihr Körper befinde sich weiterhin in der Heilungsphase. Die Erinnerung an die Strapazen verblasse allerdings zunehmend. Beim Gedanken an ein zweites Kind brauche sie aber erst einmal Erholung und wolle nichts erzwingen. Der Termin in der Hansestadt war zugleich die erste längere Trennung von ihrem Baby. Obwohl sein Vater und beide Omas auf das Baby aufpassten, sei Jeanette der Abschied am Morgen schwergefallen – während der Fahrt zeigte die Sängerin anderen Menschen Fotos von ihrem Sohn. Besonders begeistert ist die Schauspielerin davon, dass ihr Sohn seit wenigen Tagen lächelt und Gesichtsausdrücke nachahmt. Sein erstes bewusstes Lächeln habe sie tief berührt. "Da bin ich dahingeschmolzen. Alle haben immer gesagt, dass einen dieser Moment umhauen wird. Und es ist wirklich so. Ich war einfach unfassbar glücklich", schwärmte sie bei der Veranstaltung.

Die Ankunft ihres Sohnes hatte Jeanette bereits Ende August auf Instagram öffentlich gemacht und dazu ein erstes gemeinsames Foto gepostet, auf dem das Gesicht des Kindes nicht zu erkennen war. Der Junge kam am 31. August zur Welt. An dieser Linie will die Musikerin auch künftig festhalten: Den Namen ihres Sohnes möchte sie nicht nennen, Bilder seines Gesichts sollen ebenfalls unveröffentlicht bleiben. Aufnahmen von hinten oder von seiner Hand hält sie dagegen für vertretbar. Ihr Kind soll später selbst entscheiden können, ob es in der Öffentlichkeit auftreten möchte. Im Netz schwärmte sie nach der Geburt: "Unser größtes Geschenk hat sich auf den Weg gemacht und ist nun auf der Welt!" Ihren Sohn nannte sie in dem emotionalen Beitrag "kerngesund und ein gut gelauntes kleines Wunder". Sie blickte voller Hoffnung nach vorn: "Unsere kleine Familie wird jetzt in Liebe, Magie und Wunder erblühen."

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Imago Jeanette Biedermann, August 2024

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jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im August 2026

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann und ihr Sohn, August 2026