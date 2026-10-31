Ian McKellen freut sich mehr auf Gandalf als auf Magneto

Ian McKellen (87) steht gleich zweimal vor einem großen Comeback auf der Kinoleinwand. Am 16. Dezember 2026 ist der Brite laut Moviepilot in "Avengers: Doomsday" erneut als X-Men-Schurke Magneto zu sehen. Genau ein Jahr später schlüpft er dann in "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" wieder in die Rolle des Zauberers Gandalf. Obwohl das Marvel-Projekt als eines der größten Kinoereignisse des Jahres gilt, schlägt Ians Herz offenbar stärker für Mittelerde. "Ach, eigentlich ist es unfair", erzählte der Schauspieler jetzt gegenüber Digital Spy. "Aber Gandalf bedeutete, dass ich nach Neuseeland zurückkehren musste, was für sich genommen schon eine besondere Sache ist."

Besonders viel bedeutet ihm dabei das Wiedersehen mit Menschen, die er bereits vor mehr als 20 Jahren beim Dreh von Herr der Ringe kennengelernt hatte. "Die sind inzwischen alle erwachsen, ein Stück älter geworden, haben selbst Kinder und so weiter", erzählte der Schauspieler Digital Spy. Bei den Avengers sei die Situation ganz anders gewesen: "Was den Avengers-Film betrifft – da war für mich alles neu, es war also eine andere Erfahrung. Aber ich bin sehr froh, bei beidem mitgewirkt zu haben", so der Brite. "Habe ich nicht ein Riesenglück, dass ich in diesen beiden großartigen Filmreihen dabei sein durfte?"

Im persönlichen Vergleich liegt "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" für Ian also vor seinem Marvel-Abenteuer. Ende 2027 kommt es dann auch an den Kinokassen zu einem ungewöhnlichen Duell: In den USA startet "Avengers: Secret Wars" nämlich am selben Wochenende wie der langersehnte Fantasyfilm. In Deutschland sind die Kinostarts bislang für den 15. beziehungsweise 16. Dezember 2027 angekündigt, wie Filmstarts berichtet. Ob sich letztlich die Rückkehr nach Mittelerde oder das nächste große Marvel-Abenteuer beim Publikum durchsetzen kann, wird sich erst zum Kinostart zeigen.

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Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

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ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"

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Imago Halle Berry, Patrick Stewart, Hugh Jackman und Ian McKellen in einer Szene aus "X-Men: The Last Stand"