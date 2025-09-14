Liv Tylers Tochter Lula Rose wird als ihr Ebenbild gefeiert

Liv Tyler (48) hat mit einem seltenen Schnappschuss ihrer Tochter Lula Rose die Fans begeistert. Die Schauspielerin teilte auf Instagram einen besonderen Moment aus ihrem Familienleben: Ihr Sohn Sailor Gene überraschte mit einem drastischen Frisurenwechsel, bei dem er sich seine langen, goldenen Locken abschneiden ließ. Doch es war die neunjährige Lula Rose, die alle Blicke auf sich zog. Fans konnten nicht glauben, wie sehr das Mädchen ihrer berühmten Mutter ähnelt. "Sie ist ein Ebenbild von dir", lautete einer der vielen Kommentare zu den Fotos, die Liv stolz mit "Zurück-zur-Schule-Schnitt!" betitelte.

Die Diskussionen unter dem Beitrag drehten sich also nicht nur um Sailors neuen Look, sondern vor allem um die frappierende Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter. Begeisterte Follower kommentierten mit Sprüchen wie "Deine Tochter ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten" oder "Lulu ist wie deine kleine Kopie." Ein anderer scherzte: "Sie hat einfach dein Gesicht gestohlen!" Erst vor Kurzem hatte die Schauspielerin an Lulas Geburtstag ähnliche Fotos geteilt und ihre Tochter als "magische Lula Rose" bezeichnet. Liv zieht ihre zwei jüngeren Kinder Lula und Sailor mit ihrem Ex-Partner David Gardner groß. Zudem ist sie Mutter eines weiteren Sohnes namens Milo, den sie nach ihrer Trennung von Musiker Royston Langdon allein großzieht.

Trotz ihrer erfolgreichen Karriere hat die Tochter von Rock-Ikone Steven Tyler (77), die in den späten 1990er-Jahren durch Filme wie Armageddon (1998) berühmt wurde, stets betont, wie wichtig ihr die Familie ist. In einem Interview mit Hello! aus dem Jahr 2018 verriet die Der Herr der Ringe-Darstellerin, dass sie viel Wert darauf legt, als Mutter präsent zu sein und sich aktiv in das Leben ihrer Kinder einzubringen. "Ich verbringe so viel Zeit wie möglich mit ihnen und bin sehr engagiert in meinem Zuhause", sagte sie damals voller Stolz. Mit kleinen Einblicken wie diesen schafft es Liv, ihre Fans nicht nur mit ihrem Talent, sondern auch durch ihre Bodenständigkeit und Familienliebe zu beeindrucken.

Getty Images Liv Tyler im September 2019

Instagram / misslivalittle Liv Tylers Kinder Sailor Gene und Lula Rose bei einem Friseurbesuch, August 2025.

Pascal Le Segretain / Getty Images Sänger Steven Tyler und seine Tochter Liv Tyler bei der Vanity-Fair-Oscar-Party