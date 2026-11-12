Julian Fellowes lässt "Downton Abbey"-Fans wieder hoffen

Ist die Geschichte von Downton Abbey doch noch nicht zu Ende erzählt? Julian Fellowes, der Schöpfer des erfolgreichen Historiendramas, kann sich offenbar vorstellen, das Universum der Serie in anderer Form weiterzuführen. Mehr als ein Jahr nach dem Kinostart von "Downton Abbey: The Grand Finale" fragte das Magazin People den Autor, ob ein weiterer Film infrage komme. Seine Antwort fiel allerdings zurückhaltend aus und dürfte vor allem Fans der bisherigen Besetzung ernüchtern: "Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich darauf antworten soll. Ich glaube nicht, dass wir noch etwas mit der Originalbesetzung machen werden, aber ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Ausprägung geben wird. Es ist wirklich noch zu früh, um das zu sagen." Ein endgültiges Ende für die Welt rund um das berühmte Anwesen bedeutet das offenbar nicht. Ein Wiedersehen mit den bekannten Darstellern hält Julian derzeit allerdings für unwahrscheinlich.

Bereits zuvor hatte Julian im Interview mit People angedeutet, dass das Finale nicht zwangsläufig das Ende der gesamten Welt von "Downton Abbey" sein müsse. "Ich glaube nicht, dass es unbedingt das vollständige Ende von 'Downton' ist, aber ich glaube nicht, dass wir die Originalbesetzung wiedersehen werden", erklärte er damals. Außerdem sprach der Autor auch mit Entertainment Weekly über die Gründe, weshalb die Geschichten der bisherigen Figuren vermutlich nicht fortgesetzt werden. Der dritte Kinofilm zeigt die Familie Crawley und ihre Bediensteten beim Eintritt in die 1930er-Jahre. Im Mittelpunkt stehen dabei die Zukunft des Anwesens und die Frage, wie sich die Bewohner auf die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse einstellen.

Im September 2010 feierte "Downton Abbey" Premiere. Sechs Staffeln lang verfolgten die Zuschauer das Leben der adeligen Familie Crawley und ihrer Bediensteten, bevor die Serie 2015 zu Ende ging. Doch damit war die Geschichte noch nicht abgeschlossen: Das Ensemble kehrte mehrfach für Kinofilme zurück. Der erste kam 2019 in die Kinos, 2022 folgte der zweite Teil. Mit "Downton Abbey: The Grand Finale" fand die Filmreihe 2025 schließlich ihren vorläufigen Abschluss. Wie eine mögliche Fortsetzung in anderer Form aussehen könnte, ließ Julian bislang offen. Ob er sich eine neue Serie, einen weiteren Kinofilm oder ein anderes Format vorstellen könnte, verriet er nicht. Auch zu möglichen neuen Figuren oder Handlungssträngen äußerte sich der Serienschöpfer nicht. Konkrete Pläne für ein weiteres Projekt gibt es bislang nicht.

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Getty Images Julian Fellowes 2019 in New York

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IMAGO / Cinema Publishers Collection Elizabeth McGovern und Hugh Bonneville in "Downton Abbey: The Grand Finale"

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